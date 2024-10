LFA Reggio, Praticò sulla manifestazione d’interesse presentata alla Città Metropolitana

Da qualche giorno ed in attesa che la LFA Reggio scenda nuovamente in campo, l’attenzione si è spostata sul centro sportivo S. Agata e la manifestazione di interesse indetta dalla Città Metropolitana. Il pensiero del Club Manager Peppe Praticò espresso ai colleghi di Radio Gamma:

“Abbiamo inoltrato la manifestazione d’interesse dopo aver fatto le nostre valutazioni. Quanto indicato dalla Città Metropolitana prevede un canone di 130mila euro per sei anni, un contributo una tantum, una fidejussione a garanzia, oltre ovviamente alle spese per la manutenzione che sono significative. Ci sono i due campi in erba uno da rifare e l’altro da sistemare: parliamo in totale di circa 30mila euro al mese. Noi oggi abbiamo una concessione provvisoria per una parte di centro. La Città Metropolitana oggi ha inteso fare un giro d’orizzonte, una sorta di indagine conoscitiva, per capire che tipo di interesse esiste per la gestione della struttura“.