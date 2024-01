LFA Reggio e Kremenovic: l'amicizia con Gatti, i complimenti di Paolo Maldini

E’ certamente una delle note più liete del gruppo Over in forza alla LFA Reggio Calabria. Milan Kremenovic, comunque giovane, ha risposto sempre presente alle chiamate di mister Trocini anche se per un breve periodo perso la titolarità a vantaggio di un altro ottimo difrensore come Ingegneri. Da qualche partita lo vediamo invece fisso al fianco di Girasole e le sue prestazioni hanno sempre superato la sufficienza. I colleghi di seried24.com gli hanno riservato un articolo ripercorrendo il suo cammino calcistico, seppur ancora agli inizi.

La svolta e l’amicizia con Gatti e Boloca

“Voleva smettere di giocare, ma poi è arrivato il nuovo progetto della Reggina. La storia di Milan Kremenovic merita di essere raccontata. I sette clean sheat in dieci partite giocate lo hanno portato ad essere tra i migliori nel suo ruolo in tutta la Serie D. Classe 2002, cresciuto a pane, Vidic e Stella Rossa, Kremenovic sta interpretando nel migliore dei modi la figura del difensore centrale moderno. Prelevato dai serbi del Graficar, si trova dinanzi al suo primo grande step della carriera dopo essere maturato e non poco nella Primavera del Frosinone. Nell’ultimo campionato, il ragazzo ha avuto anche la possibilità di allenarsi con la prima squadra agli ordini di Fabio Grosso, senza però riuscire a ritagliarsi quello spazio necessario per l’esordio in Serie B. Ha condiviso lo spogliatoio con Federico Gatti e un giovanissimo Daniel Boloca, due tra i pilastri di quella squadra che ad oggi sono anche nel giro della Nazionale. L’occasione adesso si chiama LFA Reggio Calabria. Obiettivi? Riportare il club al più presto tra i professionisti”.

Gli elogi di Paolo Maldini

“Quando senti le lusinghe da parte di Paolo Maldini non può non venirti la pelle d’oca. Kremenovic, qualche anno fa, era finito nel mirino del Milan, ma la trattativa non andò a buon fine nonostante il periodo di prova a Milanello. Dopo aver acquistato Simon Kjaer, i rossoneri volevano assicurarsi un altro centrale per il futuro e avevano individuato il serbo, all’epoca di proprietà dell’Herta Berlino, come prescelto“.

Tra le stelline del calcio serbo