LFA Reggio Calabria, Martinez: 'So che arriveranno altri calciatori'

Due punti gettati al vento per la LFA Reggio Calabria che pareggia in casa contro il San Luca e stoppa il suo filotto di vittorie che si ferma così a cinque successi consecutivi. Una partita strana, ben giocata nella prima parte con tante occasioni e nessuna rete, mentre il gol lo trovano gli ospiti sul primo tiro in porta con Pelle. Meno brillante la seconda parte e pareggio nel finale con Perri su punizione. Incredibile errore di Lika in pieno recupero. Ai microfoni di radio Febea il portiere Martinez: “Primo tempo molto propositivi, ci è mancato il guizzo per fare gol e quando si mettono così le partite poi si rischia come è stato. Un peccato perchè eravamo davanti alla nostra gente e si è interrotta la serie di successi. Ho lavorato moltissimo per farmi trovare pronto, peccato per quel gol. La squalifica? Mai detto nulla all’arbitro, purtroppo è così, non è facile stare fuori per così tanto tempo. Dal giorno che sono arrivato a Reggio mi sono sentito un reggino in più, credo nel progetto e vorrei restare qui anche l’anno prossimo. Ci sono state richieste ma io ho voluto fortemente rimanere, anche davanti alle richieste, con i tanti Under adesso ho più possibilità, so che si faranno altri acquisti”.