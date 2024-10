LFA Reggio-Trapani: le probabili formazioni. Trocini cambia ancora

Voglia di rialzare la testa dopo la non brillante prestazione di Ragusa, voglia di dimostrare di potersela giocare anche con le grandi di questo girone e stimoli che arrivano spontanei dalla sfida che gli amaranto stanno preparando per affrontare la capolista di questo campionato, il Trapani. Squadra ad oggi imbattuta e apparentemente imbattibile, ha sempre vinto ed ha in organico giocatori di alto livello.

Mister Trocini è costretto a cambiare ancora non avendo a disposizione Mungo squalificato e qualche modifica potrebbe apportarla anche in altri settori del campo. La buona notizia è la convocazione di Rosseti, lo sfortunato attaccante fermatosi praticamente subito ed ora pronto a rientrare.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Aquino, Ingegneri, Kremenovic (Girasole), Martiner; Zucco, Salandria, Barillà; Bianco, Coppola, Provazza. All. Trocini