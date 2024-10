LFA Reggio: quattro turni di stop per Martinez. Trocini non ci sta, la reazione del tecnico

L’elenco dei torti arbitrali si allunga ed ogni giornata che passa sono sempre più clamorosi. Pensavamo di avere messo la parola fine dopo tutti quei rigori negati in due partite e quello generosamente concesso al Real Casalnuovo che poi ha determinato il successo dei campani al Granillo. Ed invece a Ravanusa è successo di peggio. Un gol regolarmente annullato a Girasole che ha fatto gridare allo scandalo ed una espulsione successiva al portiere Martinez già contestata nel momento in cui è avvenuta. La decisione del Giudice Sportivo nel pomeriggio di ieri ha ulteriormente alimentato rabbia con le quattro giornate di squalifica inflitte al calciatore apparse una assurda esagerazione. Mister Trocini, ospite di Videotouring, ha detto la sua:

“Non so cosa abbia scritto sul referto il direttore di gara, forse ha voluto giustificare una decisione fuori da ogni logica che è stata quella espellere il nostro Martinez. Ero vicino a Miguel, ci sono state delle garbate ed educate proteste, tutto questo ci fa male. Già l’espulsione non aveva senso, figuriamoci tutto il resto, adesso perdiamo il nostro portiere per quattro settimane, una cosa gravissima. Sul gol annullato, difficile dare una spiegazione perchè le immagini sono chiarissime. Girasole salta di testa con un avversario che non è quello che cade. Arbitro e assistente vanno verso il centrocampo, poi vedono un calciatore a terra, ci ripensano e fischiano il fallo annullando il gol, una decisione che ci ha lasciato sorpresi e che è molto grave“.