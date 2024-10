LFA Reggio, Trocini: ‘Sono cambiate tante cose, nostra società seria’

A conclusione della prima settimana “normale” per la LFA Reggio è pronta per la sfida di domenica al Granillo contro la vicecapolista Vibonese. Parla mister Trocini: “E’ stata finalmente una bella settimana, c’è Bolzicco in più e Rosseti motivato dopo il gol realizzato. in merito alle scelte, con due attaccanti come loro ho certamente qualche opzione in più ma tenendo conto delle caratteristiche anche dell’avversario. Per tutti è finito il periodo in cui non ci si poteva allenare e quindi oggi ha l’opprtunità di lavorare come tutte le altre squadre e consapevoli del periodo che andremo ad affrontare. Vogliamo provare a fare qualcosa di importante.

A Castrovillari il primo tempo si è fatto il massimo rispetto alle condizioni del terreno di gioco e del vento. Insieme a questo eravamo alla fine di un ciclo dispendioso dal punto di vista fisico e mentale, quello che contava erano i tre punti e li abbiamo conquistati. Adesso si vive una settimana di normalità, tante cose si stanno mettendo a posto, la società non ci fa mancare nulla, c’è molta serietà e siamo tutti sereni. Sento spesso il presidente Minniti, il Dg Ballarino ed il Dt Bonanno, tutto molto tranquillo”.

La Vibonese e gli Under

“Abbiamo cercato in questa settimana di dare una impronta e non possiamo tenere conto che si affronta un squadra forte che ha vinto sempre tranne che la gara con il Trapani, massimo rispetto. Ma in casa nostra diverse cose sono cambiate come il primo gol di Rosseti, l’arrivo di Bolzicco e la settimana di lavoro piena. Recuperi? Parodi e Martinez, settimana prossima probabilmente Zanchi e Cham. La valutazioni sono complessive e le scelte dipendono anche dagli Under, in passato questo pensiero non lo facevamo perchè le condizionierano diverse, ora le cose sono cambiate avendo un organico più completo“.

