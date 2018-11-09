L'Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi inaugura il 13 novembre alle 18 il rinnovato auditorium-teatro, con l'orchestra giovanile e Pasquale Caprì

L’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” inaugura l’auditorium – teatro “A. De Gasperi”, giorno 13 novembre alle ore 18.00. La manifestazione si svolgerà presso i locali del rinnovato teatro annesso alla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. De Gasperi”, alla presenza delle maggiori autorità locali.

L’evento sarà presentato da Benvenuto Marra e vedrà la partecipazione straordinaria di Pasquale Caprì, insieme ai giovani musicisti dell’orchestra giovanile dell’indirizzo musicale dell’Istituto, diretti dal M° Roberto Caridi. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sonia Barberi, aprirà le porte del nuovo auditorium, recentemente ristrutturato grazie ai fondi del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020, Fondo europeo sviluppo regionale – FESR – ASSE 11 – Obiettivo specifico 10.8 “Laboratorio Musicale e Teatrale”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.