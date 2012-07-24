“Liberamente”: Sensibilizzazione sull’Abolizione delle Barriere Architettoniche
Scopri "Liberamente": l'iniziativa del 2 agosto a Lazzaro per promuovere una società più accessibile, organizzata da Kleos con il sostegno dell'Amministrazione provinciale
24 Luglio 2012 - 18:07 | di Redazione
“Liberamente” è l’evento organizzato dall’associazione Kleos, con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche. La giornata si terrà il prossimo 2 agosto nel comune di Lazzaro sulla costa jonica reggina.
Presentazione dell’Evento
L’iniziativa sarà presentata ufficialmente mercoledì domani, alle ore 10.30, nella biblioteca del palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria. Durante la conferenza stampa interverranno personalità quali il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa; il vicepresidente Giovanni Verduci; l’assessore provinciale alla Difesa della legalità, Eduardo Lamberti Castronuovo; il presidente dell’associazione Kleos, Domenico Cogliandro e la campionessa italiana di nuoto Finp, Roberta Cogliandro.
Guarda il video su Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=MJCegTaOW84
L’evento “Liberamente” rappresenta un’importante occasione di dibattito e sensibilizzazione, con un forte impatto socio-culturale, volto a promuovere un ambiente più inclusivo e accessibile per tutti.
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