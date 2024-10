Liceo classico “Campanella”, tutto pronto per la prova di accesso alla Luiss

Il liceo reggino apre le porte a coloro che volessero provare la selezione per l’ammissione ai test universitari della nota Università

Continua la collaborazione tra il Liceo Classico “T.Campanella” di Reggio Calabria e l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Come accade ormai da anni, grazie ai Protocolli di intesa stipulati fra i due prestigiosi poli di istruzione, il Liceo reggino apre le sue porte a tutti coloro che volessero provare la selezione per l’ammissione ai test universitari della nota Università.

Per l’anno accademico 2019/2020 la selezione si terrà giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 15:00, presso i locali del Campanella.

Il test si svolgerà contemporaneamente in 25 città italiane. La prova è riservata agli allievi dell’ultimo anno del corso di studi della secondaria superiore che si siano preventivamente iscritti ad essa e a tutti coloro che siano già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, valido ai fini dell’immatricolazione nelle università italiane, oppure di un titolo di studio straniero conseguito in Italia o all’estero.

I candidati iscritti dovranno presentarsi per la registrazione presso la sede del Liceo a partire dalle ore 14:00. Si raccomanda di arrivare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La prova, che come sopra specificato avrà inizio alle ore 15:00, avrà la durata di 90 minuti e consisterà in 70 domande a risposta multipla.