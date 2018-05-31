Lunedì 4 giugno 2018, alle ore 12.00, nell’Aula Magna del Liceo, alla presenza di S. E. l’Arcivescovo Metropolita Giuseppe Fiorini Morosini, sarà presentata l’attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta nel corrente anno scolastico dalla classe 4^C.

Gli alunni, che hanno operato presso l’Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria-Bova, sono stati guidati dall’esperta Dott.ssa Daniela Macrina, dalla tutor esterna dott.ssa Maria Pia Mazzitelli e dalla tutor interna prof.ssa Concetta Nostro, in un lavoro di schedatura, inventariazione, digitalizzazione e ricerca tematica del patrimonio architettonico della diocesi.

Nel corso della manifestazione sarà consegnato l’attestato di partecipazione agli alunni che hanno preso parte al progetto.