Il Liceo Rechichi e l'associazione Marafioti organizzano a Polistena una rassegna di quattro incontri con magistratura, imprenditoria e giornalismo

Il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” e l’Associazione Culturale “Marafioti”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, organizzano la rassegna “La mafia uccide, il silenzio pure”, per la direzione scientifica di Arcangelo Badolati.

L’evento, che prevede quattro incontri con personalità del mondo della magistratura, dell’imprenditoria e del giornalismo, sarà presentata giovedì 8 novembre alle ore 11.30, presso la sede dell’Istituto in Via Lombardi a Polistena. Saranno presenti il Dirigente Scolastico, Francesca Maria Morabito, il Presidente dell’associazione “Marafioti” Piero Cullari e il delegato all’Istruzione della Città Metropolitana, Demetrio Marino.