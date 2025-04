Reggio, due studentesse del Liceo Gullì premiate dall’Institut Français d’Italie

Il Liceo “T. Gullì” si distingue ancora una volta per l’eccellenza dei suoi studenti, con un riconoscimento di grande prestigio: Christine Noëlle Thomas e Beatrice Iannone, alunne della 2BL dell’Istituto, sono risultate vincitrici del primo premio nella categoria “Liceo” del Concorso di Scrittura in Lingua Francese Dis-moi dix mots pour la Planète, organizzato dall’Institut Français d’Italie.

Christine Noëlle Thomas ha conquistato il pubblico e la giuria con il suo toccante racconto “La Mélodie Perdue”, mentre Beatrice Iannone si è distinta per l’originalità della sua illustrazione, realizzata con grande sensibilità artistica e in perfetta sintonia con il tema del concorso.

La cerimonia si è svolta il 10 aprile presso la Sede Centrale del Liceo “Gullì” e ha acquisito ulteriore significato grazie alla presenza di M.me Leïla Chaib, rappresentante dell’Institut Français in Italia, che ha premiato personalmente le vincitrici. Durante il suo intervento, M.me Chaib ha lodato il talento delle due studentesse, evidenziando l’importanza della creatività e dello studio delle lingue come strumenti essenziali per la formazione dei giovani e per l’apertura verso il mondo.

L’intera comunità scolastica si è unita in un sentito applauso per celebrare questo straordinario risultato, frutto di impegno, passione e amore per la lingua francese. Un riconoscimento speciale va alla prof.ssa Séverine Gurnari, che ha accompagnato le studentesse in questo percorso, e al Dirigente Scolastico, prof. Francesco Praticò, per il costante supporto nella promozione di iniziative che favoriscono l’interculturalità.