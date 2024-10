Liceo scientifico “L. Da Vinci” e Tribunale di Reggio Calabria, protocollo d’intesa

Il Dirigente scolastico del liceo scientifico “L. Da Vinci, dott.ssa Giusi Princi, e la Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Maria Grazia Arena, sigleranno, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 19 gennaio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna della scuola, un protocollo d’intesa al fine di sperimentare un percorso formativo volto a riscoprire i valori e i principi costituzionali sui quali si fonda la Carta Costituzionale a settant’anni dall’anniversario di entrata in vigore.

La particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni consente di promuovere, in ambito scolastico e nella città di Reggio Calabria, un percorso di recupero della dimensione “viva” del diritto costituzionale e del suo carattere fondante la comunità civile, aperta ed inclusiva.

“Settanta volte sette”, pertanto, non è solo un riferimento specifico agli anni di entrata in vigore della Costituzione italiana, ma il desiderio di rappresentare la capacità infinita dei valori e dei principi ad essere punto di riferimento ed orientamento per la democrazia attuale, nella declinazione delle norme e nella loro interpretazione.

Principale obiettivo, infatti, è quello di creare una rete tematica di riflessioni libere sul percorso di attuazione dei diritti fondamentali e sulle potenzialità che caratterizzano le norme costituzionali, anche con uno specifico sguardo alla realtà concreta che vivono gli studenti nel territorio di Reggio Calabria.

Il percorso vedrà la partecipazione di alcuni magistrati del Tribunale di Reggio Calabria che terranno singoli incontri con gli studenti, confrontandosi su tematiche di interesse e stimolando il confronto aperto. Ogni incontro, introdotto dal dirigente, sarà moderato dal dott. Antonino Foti, magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Le tematiche sono: legalità, personalità, eguaglianza, solidarietà, comunità, ricerca, bellezza. Inoltre, attraverso l’uso multidisciplinare dei linguaggi comunicativi, affidati anche alla visione di spezzoni di films, lettura di brani letterari e poesie, ascolto di musica e canzoni, si cercherà di presentare la dimensione completa dei valori costituzionali che involgono interamente la persona umana e le sue molteplici espressioni.

Inoltre, gli studenti gestiranno un “cineforum” dedicato ai diritti fondamentali e potranno scegliere di “rappresentare” liberamente, alla fine del percorso, le risonanze degli incontri ed i contenuti degli stessi, lasciando nel Liceo traccia del cammino compiuto, in commemorazione dei settant’anni dell’entrata in vigore della Costituzione.

A fine percorso è prevista l’istituzione di una “giornata dei diritti”, in cui saranno gli studenti ad accogliere i propri compagni, anche provenienti da diverse realtà territoriali, per mostrare come il loro ambito non sia stato mai “desolato”, ma costantemente “abitato dai diritti”, come scelta effettiva di tutela dei principi e valori costituzionali.