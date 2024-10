Il Vinci di Reggio Centro Cambridge International

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, confermando l’eccellenza nel panorama linguistico internazionale, anche per l’a.s. 2017/18, attiverà le sezioni Cambridge. L’istituto infatti, entrando nella schiera dei licei riconosciuti dall’Università di Cambridge, fa parte della comunità internazionale delle scuole “Cambridge International”.

I vantaggi delle sezioni Cambridge International sono legati sia al miglioramento delle competenze in lingua inglese, sia alla possibilità di affrontare lo studio di materie specifiche secondo metodologie e programmi internazionali che si integrano con quelli italiani.

Le sezioni Cambridge prepareranno gli allievi, nel corso del quinquennio, a conseguire le seguenti certificazioni:

-​ Competenza linguistica: Cambridge English PET (B1), FCE (B2), CAE (C1)

-​Competenza disciplinare: IGCSE in “Mathematics” ed “History” (tra il 3° ed 5° anno)

Il Piano di Studi Cambridge English International, attivato dal liceo da Vinci, prevede infatti:

-​La coesistenza di due corsi di studio, Italiano ed Inglese, le cui valutazioni saranno mantenute distinte

-​L’affiancamento agli insegnanti titolari di docenti madrelingua per le materie specifiche, matematica e storia

-​L’inserimento di ore aggiuntive di lingua inglese, svolte da insegnanti madrelingua

Università e lavoro richiedono sempre di più una conoscenza approfondita e certificata della lingua inglese e una spiccata attitudine ai rapporti internazionali.

È proprio per favorire l’inserimento in tali contesti che il Liceo Vinci, da tantissimi anni Preparation Centre per le certificazioni Cambridge, fa un ulteriore passo avanti attivando, sin dall’a.s. 2016/2017 l’offerta formativa sperimentale “Cambridge English International”. Il percorso formativo consente di entrare in possesso sia delle certificazioni di livello elevato e prestigioso della lingua ( Cambridge English ADVANCED – Livello C1 del Quadro Comune Europeo), sia di certificazioni disciplinari internazionali in materie specifiche, quali storia e matematica (Cambridge International IGCSE- International General Certificate of Secondary Education).

L’ambizioso progetto è realizzato in partnership con la IH British School di Reggio Calabria, nota scuola di inglese della città, operante dal 1964 e da moltissimi anni unico Centro Autorizzato Cambridge English che garantirà docenti di madrelingua altamente qualificati e specializzati nelle discipline oggetto di studio in lingua inglese.

Considerando che parte dei programmi di studio saranno svolti in Lingua Inglese, requisito di accesso alle due sezioni Cambridge English International, sarà la conoscenza della lingua pari o superiore al livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo delle lingua.

Per gli studenti inseriti nelle sezioni Cambridge English International, all’attività curricolare saranno abbinati dei viaggi studio in Inghilterra o in Irlanda, presso una delle sedi specializzate nella preparazione agli esami internazionali IGCSE e/o ESOL, nella formula di stage di Lingua inglese in Matematica e Storia

Nel corso degli studi quinquennali, saranno, altresì, organizzati dei seminari in lingua inglese, relativamente alle materie per cui è previsto l’esame internazionale.

I docenti del consigli di classe che seguiranno i ragazzi nel quinquennio, curando i programmi ministeriali italiani del liceo scientifico di ordinamento e i programmi ministeriali inglesi (relativi alle discipline di Matematica e Storia), sono in possesso delle seguenti certificazioni:

B1 CAMBRIDGE -B2 MIUR-C2 CAMBRIDGE

Il personale interno, in linea con i Regolamenti Cambridge, seguirà dei percorsi formativi specifici sulla metodologia anglosassone e sulla tipologia degli esami internazionali che i ragazzi dovranno sostenere.