Cannizzaro lo stratega: una Giunta di ‘pesi massimi’ esterni per Reggio

Cinque interni e quattro tecnici di peso assoluto. Dal colpaccio Franchini alla corazza Arena. Ecco chi sono i "prescelti" del primo cittadino

Reggio Calabria ha la sua Giunta comunale. Il “mix perfetto” evocato dal sindaco Cannizzaro per definire la sua nuova squadra di governo, presentata a Palazzo San Giorgio alla vigilia del primo consiglio comunale, trova la sua reale chiave di lettura nella selezione dei quattro assessori esterni. Se i cinque innesti interni rispondono alle logiche del consenso degli elettori e degli equilibri di coalizione, è sui quattro profili tecnici che il primo cittadino si gioca la credibilità della sua consiliatura. Nomi di alto profilo istituzionale e manageriale che, nell’intenzione del sindaco, dovranno blindare l’azione amministrativa in settori nevralgici della città.

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Milia alla presidenza del Consiglio

A fare da contrappeso politico e a garantire la solidità dell’aula sarà la figura di Federico Milia, designato alla Presidenza del Consiglio Comunale. Già capogruppo di Forza Italia nella scorsa consiliatura, il giovane esponente reggino ha dimostrato anche in questa tornata elettorale un eccezionale e indiscusso radicamento sul territorio, riscuotendo un notevole successo tra gli elettori.

Il “colpaccio” Franchini: la rigenerazione urbana passa dalle infrastrutture

La vera sorpresa del pomeriggio – rimasta segreta fino all’ultimo secondo – è il nome di Marco Franchini. Un nome di peso che sposta l’asse della giunta verso una forte trazione manageriale. Franchini non ha bisogno di presentazioni sul territorio: è l’uomo che ha ridisegnato il futuro dell’aeroporto “Tito Minniti” e fatto rinascere la Sacal. Con un passato da General Manager a Catania, la sua figura si profila come il braccio operativo per il marketing territoriale (territoriale), lo sviluppo economico che passa da infrastrutture come il porto e l’aeroporto e, soprattutto, la rigenerazione urbana (decoro).

Una scelta che lancia un messaggio chiaro: Reggio vuole connettersi ai flussi dello sviluppo nazionale.

Mariagrazia Arena Vicesindaco: la legalità come pilastro istituzionale

Già annunciata ma non per questo meno d’impatto, la nomina a Vicesindaco di Mariagrazia Arena conferisce all’esecutivo Cannizzaro una corazza istituzionale e di legalità. Magistrato, già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria e di Palmi, Arena rappresenta la massima garanzia di trasparenza e rigore amministrativo. La sua presenza al fianco del sindaco funge da polizza di garanzia per l’intera macchina comunale, in una terra dove la gestione della cosa pubblica richiede fermezza e profonda conoscenza delle dinamiche giuridiche.

Domenica Catalfamo alle Grandi Opere: competenza tecnica per i fondi strategici

A gestire la complessa partita dello sviluppo strutturale e della mobilità sarà Domenica Catalfamo, a cui sono state affidate deleghe pesantissime: Grandi Opere, Lavori Pubblici, Urbanistica, Mobilità e Smart City. Ingegnere, già assessore regionale e attuale Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Città Metropolitana, la Catalfamo vanta una conoscenza capillare della macchina burocratica e dei nodi infrastrutturali del territorio. In un’epoca segnata dalle scadenze dei fondi comunitari e del PNRR, la sua esperienza gestionale è una scelta di pragmatismo puro: zero tempo da perdere per l’apprendistato, operatività immediata.

Lucia Fio al Welfare: il volto umano e sociale dell’esecutivo

Il delicato comparto delle Politiche Sociali, del Welfare e del Terzo Settore va a Lucia Fio. Avvocato specializzato in diritto di famiglia e dei minori, ma anche laureata in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali, la Fio incarna la sintesi tra sensibilità sul campo e competenza legislativa. La sua lunga attività nel terzo settore a favore delle fasce vulnerabili e i suoi ruoli di tutela per il Tribunale dei Minorenni assicurano una gestione del welfare non assistenziale, ma strutturata e vicina ai bisogni reali della cittadinanza.

Il bilancio politico

La scelta di Cannizzaro è chiara: affidare la “sala macchine” del Comune a professionisti accreditati nei rispettivi settori. Con questa giunta a due velocità – la politica all’interno, le competenze d’area all’esterno – il sindaco si assume la responsabilità di un progetto ambizioso. Se i tecnici riusciranno a dialogare efficacemente con l’anima politica del consiglio, Palazzo San Giorgio potrebbe davvero avere tra le mani la formula del “mix perfetto”.