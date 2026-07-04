Giunta Cannizzaro, equilibrio tra politica e competenze: ‘Scelta una squadra di livello’

“Ho sempre detto e ribadito che non avrei mai prevalso sul primato della politica. Così è stato”, ha affermato il sindaco. Inizia ufficialmente una nuova era per Reggio Calabria

La nuova Giunta Cannizzaro nasce con una direzione chiara: dare peso alla politica, valorizzare il consenso degli eletti e affiancare alla squadra profili tecnici di alto livello.

A Reggio Calabria il sindaco Francesco Cannizzaro ha ufficializzato la squadra che lo accompagnerà nella nuova esperienza amministrativa. Accanto alla vicesindaca Mariagrazia Arena, già annunciata nei giorni scorsi, entrano in Giunta Antonino Maiolino, Demetrio Marino, Antonino Caridi, Filomena Iatì, Massimo Ripepi, Lucia Fio, Domenica Catalfamo e Marco Franchini.

Una squadra che, nelle intenzioni del sindaco, dovrà tenere insieme rappresentanza politica, competenze specifiche e capacità amministrativa.

Durante la presentazione, Cannizzaro ha voluto subito chiarire il criterio seguito nella composizione dell’esecutivo.

“Ho sempre detto e ribadito che non avrei mai prevalso sul primato della politica. Così è stato”, ha affermato il sindaco.

Il primo cittadino ha spiegato di aver voluto “valorizzare gli eletti” e “dare rappresentanza ai partiti che hanno sostenuto un progetto politico e un progetto di nuova città”.

Per Cannizzaro, dunque, la Giunta non nasce fuori dal perimetro del voto, ma dentro il risultato elettorale.

“Il criterio è stato quello di dare rappresentanza al consenso popolare. Le persone hanno votato i consiglieri comunali che oggi, insieme a questo esecutivo, punteranno a cambiare le sorti della città e a farla rinascere”.

Il sindaco ha rivendicato anche la scelta di affiancare ai rappresentanti politici alcuni profili esterni di forte esperienza.

“Ho sempre detto in campagna elettorale che mi sarei avvalso dei migliori, possibilmente tecnici e specifici, per risollevare le sorti della città. Così è stato”.

Da qui la definizione di una Giunta che Cannizzaro considera equilibrata.

“Il mix ritengo sia assolutamente perfetto”, ha detto, sottolineando la presenza dei primi eletti dei partiti e di figure competenti in settori decisivi.

Un passaggio importante il sindaco lo ha dedicato a Mariagrazia Arena, vicesindaca con deleghe ad Affari generali, Semplificazione amministrativa, Beni confiscati e Rapporti istituzionali.

“La presenza di Mariagrazia Arena nell’esecutivo della città ha un valore particolarmente significativo”, ha dichiarato Cannizzaro.

Secondo il sindaco, Reggio potrà contare “sulla sua esperienza amministrativa, sulla sua saggezza e sulle competenze maturate in tutti questi anni”.

Spazio anche a Lucia Fio, chiamata a guidare Politiche sociali, Welfare e Terzo settore.

“Aver scelto Lucia Fio come esperta sulle politiche sociali credo sia stata una felice intuizione”, ha detto Cannizzaro, aggiungendo di conoscerne “la competenza, la capacità, la determinazione e il lavoro quotidiano” nei settori legati ai bisogni sociali.

Altro nome di peso è quello di Domenica Catalfamo, a cui vanno Grandi opere, Lavori pubblici, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Mobilità e Smart City. Per Cannizzaro si tratta di una figura “determinata” e ricca di competenze, “tra le migliori risorse che non solo Reggio ma tutta la Calabria offre”.

La novità più forte è Marco Franchini. A lui vanno Infrastrutture strategiche, Porto, Aeroporto, Waterfront, Turismo, Rigenerazione urbana e Decoro urbano.

Cannizzaro ha dedicato al suo ingresso un passaggio ampio.

“Marco Franchini potrebbe rappresentare la novità”, ha detto il sindaco, ricordando il lavoro svolto alla guida di Sacal e il rilancio della rete aeroportuale calabrese.

“Se oggi Reggio Calabria è l’aeroporto che cresce di più, gran parte del merito va proprio a Marco Franchini”, ha affermato Cannizzaro.

Il sindaco ha raccontato anche il confronto avuto con Franchini prima dell’accettazione dell’incarico.

“Gli ho chiesto di venire a dare una mano al sindaco e di portare le sue competenze e la sua visione dentro questo esecutivo”.

Franchini, ha spiegato Cannizzaro, lascerà nelle prossime settimane l’incarico alla guida di Sacal.

“Lo devo ringraziare perché ha accettato ed è oggi qui con noi per avviare questo percorso di risorgimento”.

Non tutte le deleghe sono state assegnate. Cannizzaro ha spiegato che alcune resteranno, almeno per il momento, nelle sue mani.

“Il sindaco terrà la delega all’Ambiente, alla Polizia municipale e alla Programmazione”, ha dichiarato.

Altre responsabilità potranno essere affidate in seguito ai consiglieri comunali.

“È intenzione del sindaco coinvolgere nel futuro l’Assemblea della città per conferire responsabilità e deleghe”, ha aggiunto.

Un segnale preciso: il Consiglio comunale non resterà ai margini della nuova fase amministrativa. La nuova squadra parte con un’identità definita. Politica al centro, rispetto del voto, tecnici di peso e alcune deleghe strategiche affidate a profili esterni.

Cannizzaro ha chiuso ringraziando gli assessori e parlando di una “squadra di primo livello, variegata, politica e tecnica”, che dovrà lavorare insieme al Consiglio comunale.

Rispetto agli assessori esterni, visti i curricula e le competenza, il primo cittadino si è certamente affidato profili di alto livello e spessore, mantenendo quanto aveva assicurato in campagna elettorale.

Rispetto ai consiglieri esterni, Cannizzaro ha dato spazio al primo assoluto degli eletti, ovvero Nino Caridi, due profili di certificata esperienza dentro Palazzo San Giorgio come Demetrio Marino, Massimo Ripepi, il primo degli eletti in Forza Italia Antonino Maiolino e Filomena Iatì per Reggio Futura.

La presidenza del consiglio va, invece, a Federico Milia, che sarà eletto erede di Enzo Marra durante il consiglio comunale di lunedi 6 luglio.

Dopo i nomi e le deleghe, Reggio Calabria attende i risultati. La Giunta Cannizzaro nasce con aspettative alte. La sfida sarà trasformare equilibrio politico e competenze in atti concreti per la città.