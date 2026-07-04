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Giunta Cannizzaro, UFFICIALE la squadra del sindaco: tutti i nomi

Stop a rumors, indiscrezioni e voci, accanto alla vicesindaca Mariagrazia Arena, già annunciata nei giorni scorsi, entrano nella nuova Giunta otto assessori. ECCO I NOMI

04 Luglio 2026 - 18:45 | Redazione

giunra cann

A Reggio Calabria è arrivato il momento della nuova Giunta comunale. Il sindaco Francesco Cannizzaro presenta ufficialmente la squadra che lo accompagnerà nella nuova esperienza amministrativa alla guida della città.

La conferenza arriva a 48 ore dal primo Consiglio comunale, in programma lunedì 6 luglio all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, luogo scelto per l’avvio istituzionale della nuova consiliatura.

Gli 8 nuovi assessori della Giunta Cannizzaro

Stop a rumors, indiscrezioni e voci, accanto alla vicesindaca Mariagrazia Arena, già annunciata nei giorni scorsi, entrano nella nuova Giunta otto assessori.

I nomi sono:

Antonino Maiolino

Demetrio Marino

Antonino Caridi

Filomena Iatì

Massimo Ripepi

Lucia Fio

Domenica Catalfamo

Marco Franchini

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