Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 3.7
L’evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. L’epicentro risulta in mare, nell’area dello Stretto.
04 Luglio 2026 - 18:30 | Redazione
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata oggi, 4 luglio 2026, nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina.
Secondo i dati della Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è avvenuto alle 17:46:53 ora italiana, con coordinate geografiche 37.8822, 15.5343.
L’evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. L’epicentro risulta in mare, nell’area dello Stretto.
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