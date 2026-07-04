Conferme, sorprese e incertezze: Giunta Cannizzaro, è arrivato il momento

Secondo gli ultimi rumors, due gli assessori certi che faranno parte della Giunta. Ultime ore di frenetiche trattative e dialoghi per il sindaco, pronto ad ufficializzare la sua squadra

A 48 ore precise dal primo consiglio comunale, che si terrà presso l’Arena dello Stretto, il sindaco Cannizzaro toglie il velo alla sua Giunta.

L’ipotesi, già riportata su queste pagine, è adesso realtà. Tutta l’attesa è adesso per gli 8 nomi, di cui almeno 3 donne, che affiancheranno il sindaco e il vicesindaco Maria Grazia Arena.

Nelle ultimissime ore, se possibile i rumors e le indiscrezioni sono aumentate: una girandola di voci, ipotesi, fuga di notizie, tutto però è rimasto blindato dentro le idee del primo cittadino.

Poco serio alimentare queste indiscrezioni, specie a poche ore dalla presentazione ufficiale. Rispetto alle ipotesi già riportate più volte su queste pagine, gli ultimi rumors danno per certa la presenza in Giunta di Filomena Iatì per Reggio Futura e di Stefano Poeta tra gli assessori esterni.

Chi farà parte dell’esecutivo tra i consiglieri eletti Federico Milia, Antonino Maiolino, Demetrio Marino, Massimo Ripepi e Nino Caridi? Quali i nomi invece i nomi, a sorpresa, tra gli esterni e su quali profili donna punterà il sindaco Cannizzaro, il quale ha sempre assicurato che avrebbe formato una Giunta competente e di alto livello?

La risposta sta per arrivare…