Lidi ed estate reggina, arriva il lieto fine: la decisione del Comune

Fumata bianca per l'estate 2021, pronta una circolare 'ponte' per gli stabilimenti balneari

Lieto fine. L’estate 2021 vedrà la presenza degli stabilimenti balneari sul lungomare di Reggio Calabria, una grande boccata d’ossigeno per gli imprenditori e un sollievo dal punto di vista turistico commerciale.

La soluzione, secondo quanto raccolto da CityNow, arriva da una norma ‘ponte’ che l’amministrazione comunale renderà presto pubblica. In attesa di capire come si concluderà nel dettaglio la vicenda con Antitrust (nella più generale ‘battaglia’ tra Governo italiano ed Unione Europea), il Comune di Reggio Calabria darà la possibilità ai concessionari demaniali, a partire dai prossimi giorni, di iniziare con il montaggio degli stabilimenti balneari.

La circolare emanata da Palazzo San Giorgio offrirà una sorta di concessione temporanea ai titolari degli stabilimenti sino al prossimo 30 luglio. Un compromesso, offerto dalle normative in tema di emergenza covid, utile per risolvere nell’immediato la situazione e poter iniziare la programmazione dell’estate 2021. Va da sè che l’intenzione dell’amministrazione è quella di sbrogliare la matassa da qui al 30 luglio, considerato che (teoricamente) dal 1 agosto le strutture balneari sarebbero abusive a causa della concessione scaduta. Eventualità che, va sottolineato, non esiste.

Rimane sul tavolo invece la questione relativa ad Antitrust e le concessioni sino al 2033. Serviranno tempi più lunghi in questo caso, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di stimolare il Governo nazionale a dare risposte chiare e inequivocabili in merito.

Nel frattempo, tra oggi e domani il Comune invierà la risposta ad Antitrust rispetto alla segnalazione ricevuta nelle scorse settimane. L’amministrazione comunale sottolineerà nuovamente la bontà del proprio operato, certa di aver rispettato tutte le disposizioni legislative.