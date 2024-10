Lido Cala Azul, tutto pronto per il grande opening. Ospite Luca Daffrè

Si apre il sipario sull’estate 2019 del Lido Cala Azul. Primo, imperdibile, appuntamento della stagione per lo stabilimento balneare situato a Marina di San Lorenzo.

Sabato 15 giugno si terrà l’opening del Cala Azul, special guest Dj Luca Daffrè. Si tratta di un nome da diversi mesi molto noto al pubblico di Uomini e donne e prima di Temptation Island poi. Luca Daffrè negli anni scorsi ha preso parte al videoclip di un brano di Fedez, nel 2018 invece è arrivata la notorietà grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Sempre nel 2018 Luca Daffrè è stato uno dei corteggiatori di Uomini e donne.

Lido Cala Azul si presenta rinnovato nel look all’appuntamento con l’estate 2019. Nuovo spazio in riva al mare con un chiringuito che è il luogo ideale per sorseggiare un drink a pochi passi dall’acqua.

Sabato 15 giugno il grande opening del lido, i servizi spiaggia invece saranno già attivi da sabato 8 giugno.

Per l’evento inaugurale, due sale musicali: Dj Daffrè nella main (organizzazione a cura dello staff Cala Azul e numerosi p.r. reggini) e la sala dedicata a tutti gli amanti della musica latina e reggaeton, spazio organizzato da Etoile Dance e Progetto Salsa

“Siamo carichi ed entusiasti –assicura Salvatore Sarica ai microfoni di CityNow– pronti per affrontare l’estate 2019. Come sempre punteremo ad alzare l’asticella, migliorando i servizi e curando tutti i dettagli per assicurare la migliore esperienza ai nostri clienti. Gli eventi legati alla discoteca saranno mirati e incentrati sulla qualità, i nomi dei nostri ospiti li sveleremo con il passare delle settimane. L’evento del 10 agosto rimane il nostro marchio di fabbrica, siamo già partiti con i preparativi per regalare ancora una volta una serata speciale ai nostri clienti”.

In attesa del grande evento del 10 agosto, Lido Cala Azul apre la stagione 2019 con tanta voglia di far divertire i reggini e i tanti turisti, assicurando sempre un alto livello di standard qualitativo.