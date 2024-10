Torna la musica all’Emily’s: le info sul live di Massimo Scalici

Dopo il grande successo di Fred De Palma e Peppe Socks il lido Emily’s cambia genere musicale e torna con un altro grande artista. Dal rap si passa alla salsa, bachata e kizomba l’anima ‘caliente’ dell’estate, e a Reggio Calabria arriva il gran maestro Massimo Scalici.

Lo stabilimento balneare del lungomare Falcomatà è pronto per un altro imperdibile live. L’elegante location con vista da sogno sullo Stretto organizza, in collaborazione con Salsa Reggio e Blue Moon Dancer, un grande evento.

MASSIMO SCALICI

L’ospite del martedì all’Emily’s The Summer Place è uno dei più famosi musicisti italiani di salsa. Scalici è dotato di un talento unico, grazie al quale riesce a portare le sue ‘opere’ ad un livello altissimo. Non a caso le sue vibranti melodie vengono definite come: ‘salsa della vecchia scuola in una nuova forma’.

‘Celosa’, ‘Es la musica’, ‘Otro dia de amor’, ‘I don’t wanna know’ e ‘Por ti lo haria’ sono solo alcuni dei suoi più grandi successi che hanno scalato le classifiche e conquistato il pubblico italiano ed anche quello internazionale.

QUANDO

La data scelta per l’esibizione del maestro all’Emily’s è quella di martedì 9 luglio. Il live avrà inizio alle ore 23:00.Il ritmo seducente della salsa è già nell’aria, riuscite a sentirlo?

Ad accompagnare il concerto di Massimo Scalici saranno i dj Angelatino e Albertigo, pronti a far danzare reggini e turisti sulle note più ‘calde’ di questa estate.

L’ingresso all’evento non prevede alcuna lista o prevendita ed ha il costo di €7,00.

SPONSOR DELL’EVENTO