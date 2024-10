Oggi Lillo Foti compie settanta anni. Trenta dedicati alla Reggina

Nel lungo percorso in amaranto, la prima storica promozione in serie A

Oggi è il settantesimo compleanno di Lillo Foti, l’ex presidente della Reggina. Un personaggio che ha fatto la storia della squadra amaranto e che da ogni tifoso della Reggina verrà ricordato soprattutto per la prima memorabile promozione in serie A nel giugno del 1999. Sempre alla guida del club ha ottenuto un’altra promozione nella massima serie qualche anno dopo (2002) e nel suo curriculum anche due promozioni in serie B, la prima da amministratore delegato nello spareggio contro la Virescit (1988).

Un lungo percorso, contraddistinto da tantissime soddisfazioni, macchiato, però, da una chiusura caratterizzata dal fallimento della Reggina Calcio nell’estate del 2015.

Buon compleanno presidente Foti.

