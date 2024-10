Lillo Foti: ‘La mia idea uno stadio nuovo, contestata dalle istituzioni’

Il centro sportivo S. Agata, da sempre casa della Reggina è stato sempre motivo di vanto per l’ex presidente della Reggina Lillo Foti. Ne ha sempre parlato con molta fierezza ed anche i risultati ottenuti negli anni, hanno supportato questo suo pensiero, vista l’innumerevole quantità di calciatori venuti fuori da quella struttura. A Radio Reggio Più ne ha spiegato ancora una volta l’importanza, poi un passaggio anche su quella idea di stadio che aveva e che invece in tanto hanno snobbato:

“Il S. Agata è l’anima della Reggina. Una società professionistica che non abbia una struttura sua, ha poca vita. Il ritorno al centro sportivo è un fatto estremamente positivo. So che c’è la volontà di riportare Emanuele Belardi a capo del settore giovanile e ritengo questa sia una scelta corretta, per capacità e conoscenza. Lo stadio è altrettanto importante. Il Granillo ha bisogno di continua manutenzione e deve essere gestito dalla società.

La mia idea era quella di uno stadio lontano dal centro urbano e sostenuto sotto un altro aspetto che potesse esaltarne anche la crescita della città. Una proposta a suo tempo contestata dalle istituzioni, mentre oggi per la riqualificazione del Granillo ci vogliono investimenti importanti”.