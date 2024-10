Lillo Foti: ‘Ho ricevuto diverse proposte, ma con il calcio ho concluso’

La notizia apparsa sul Corriere dello Sport aveva certamente destato curiosità. Il possibile ritorno nel mondo del calcio dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti, è stato l’argomento della domenica tra i tifosi amaranto, anche se in realtà il tutto è durato molto poco, il tempo necessario che il diretto interessato ne facesse la smentita, pubblicata anche questa mattina su Gazzetta del Sud: “Il mio telefono sta squillando più del solito, ma un mio rientro nel mondo del calcio è da escludere. Mi sono solamente limitato a mettere in contatto le parti in causa, visto il rapporto di simpatia e stima che da parecchi anni mi lega al presidente del Livorno Aldo Spinelli.

Leggi anche

Ripeto, non sono coinvolto nella trattativa che sta riguardando il club toscano, nè sono interessato a qualsiasi tipo di sviluppo. In questi anni ho ricevuto più di una proposta, ma ritengo concluso il mio percorso all’interno del calcio“.