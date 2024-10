Limbadi, incendio in appartamento: tempestivo intervento dei VVF

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di vibo valentia sono intervenuti il 28/02/2020 alle ore 19:45 nel comune di Limbadi, frazione Badia in Viale della Libertà per un incendio che ha interessato un appartamento sito al secondo piano e avente copertura con struttura portante in legno, soffitto in perline e manto di copertura in lamiera con interposto strato di coibentazione

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno constatato che tutta la copertura era interessata da un incendio ed hanno iniziato l’opera di spegnimento nonché la protezione dell’appartamento sottostante il locale interessato dall’incendio.

Dopo diverse ore di lavoro l’incendio è stato posto sotto controllo e si è iniziata l’opera di smassamento e minuto spegnimento delle travi in legno lamellare che componevano la struttura di copertura.

Purtroppo l’incendio ha danneggiato in maniera considerevole la struttura di copertura e distrutto tutte le suppellettili presenti all’interno.

L’intervento del personale VF ha comunque impedito che l’incendio si propagasse al piano sottostante che non ha riportato danni.

Sul posto sono intervenute due autopompe, una Autobotte, una autoscala ed una Autovettura per complessive 15 unità Vigilfuoco coordinate dal Funzionario di servizio.