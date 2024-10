Online la manifestazione di interesse per l’Estate Reggina 2018

Il delegato ai grandi eventi Nicola Paris informa che è online la manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’amministrazione comunale denominato “Estate Reggina 2018“, con scadenza il 21 maggio 2018 alle ore 13.00, a cura del settore turismo diretto da Umberto Giordano.

Il Comune di Reggio Calabria intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di eventi denominato “Estate Reggina 2018”.

Le proposte di evento possono essere inserite dal 15 giugno al 30 settembre, ad esclusione del periodo delle festività patronali dal 7 all’11 settembre 2018.

Potranno essere proposte iniziative riferite ad una o più delle seguenti aree : Musica, Teatro, Danza, Cinema, Arte e Cultura, Animazione, Promozione del territorio, Sport, Spettacoli da tenersi nei luoghi individuati dalla delibera di giunta comunale, che in continuità con gli anni precedenti destina in concessione gratuita piazze storiche della città e luoghi di interesse artistico culturale come castello, teatro, arena, lungomare Falcomatà, quali location degli eventi estivi.

La manifestazione d’interesse e la modulistica è on line sul sito www.reggiocal.it