Reggio protagonista su Rai 1: oggi Linea Blu racconta lo Stretto

Dallo Stretto al Museo del Mediterraneo, passando per Punta Pellaro, Villa San Giovanni e Brancaleone. Reggio Calabria sarà protagonista oggi su Rai 1 nella nuova puntata di “Linea Blu – Porti d’Italia”.

L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle ore 14:00, con Donatella Bianchi e Livio Beshir che accompagneranno il pubblico alla scoperta del mare, delle bellezze e delle particolarità del territorio reggino.

Linea Blu nello Stretto di Messina

Il viaggio partirà dallo Stretto di Messina, uno degli ecosistemi più affascinanti e complessi del Mediterraneo. Un tratto di mare che separa e unisce Calabria e Sicilia e rappresenta un’importante porta d’ingresso per una straordinaria biodiversità marina, dai cetacei fino ai grandi predatori.

Spazio anche ai collegamenti tra le due sponde, con il racconto dell’intenso traffico di passeggeri e mezzi veloci che interessa quotidianamente i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, lungo una delle rotte più importanti d’Europa.

Navigando verso Punta Pellaro, le telecamere mostreranno alcune delle soluzioni tecnologiche utilizzate per la pulizia e la tutela del mare. A Villa San Giovanni, invece, l’attenzione sarà dedicata allo storico sistema che da oltre un secolo consente di imbarcare i treni direttamente sulle navi.

Il viaggio continuerà anche sotto la superficie dello Stretto. Insieme ai sommozzatori della Guardia Costiera, “Linea Blu” esplorerà fondali, abissi e secche, alla scoperta di ambienti ancora poco conosciuti e specie che popolano le profondità del mare reggino.

Dal Museo del Mediterraneo alle tartarughe di Brancaleone

Le telecamere entreranno poi nel cuore di Reggio Calabria per raccontare il futuro Museo del Mediterraneo, la grande opera in corso di realizzazione sul lungomare su progetto legato all’archistar Zaha Hadid.

La puntata si sposterà quindi a Brancaleone, dove sarà visitato il centro specializzato nel recupero e nella cura delle tartarughe marine in difficoltà.

A chiudere il viaggio sarà “Tesori del Mediterraneo”, la manifestazione estiva che unisce sport, cultura, spettacolo e valorizzazione del mare e del territorio reggino.

La puntata di “Linea Blu – Porti d’Italia” dedicata a Reggio Calabria andrà in onda oggi alle 14:00 su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.