Linea Verde: la Sila sarà protagonista della puntata in onda su Rai1

Andrà in onda domenica 26 febbraio alle ore 12:20 su Rai1 la puntata del noto programma Linea Verde dedicata alla Calabria, dove Patrizio Roversi e Daniela Ferolla faranno tappa sulla Sila.

Nel corso della puntata si tratteranno alcuni problemi legati alla Calabria, territorio che, nel tentativo di trovare una formula vincente per lo sviluppo, si trova affrontare tante difficoltà, non solo legate alla morfologia, ma anche all’economia.

Nelle zone montuose della Sila qualcosa sembra muoversi. I giovani stanno tornando alla terra, o meglio alla montagna. Alcune realtà cominciano, o almeno ci provano, a fare squadra, coinvolgendo agricoltori, università ed enti pubblici. Roversi cercherà di dimostrare come le risorse naturali di questa terra possano essere un’occasione di rilancio economico, partendo dai boschi, che ricoprono buona parte del territorio calabro, fino ad arrivare alle erbe spontanee uniche nel loro genere. Risorse che però devono viaggiare di pari passo con un altro elemento fondamentale per uno sviluppo sostenibile e duraturo: il turismo. Con Daniela Ferolla si vedrà come il Parco della Sila abbia trovato il modo di trasformare la natura in risorsa turistico-economica. Sinergie e soprattutto voglia di credere in un cambiamento. Ne è un esempio Isabella, una giovane che ha fatto della sua terra una ragione di vivere, che a Daniela Ferolla racconterà la sua storia e i suoi progetti. (http://www.ufficiostampa.rai.it/)

L’episodio, il cui titolo sarà “Appennino Calabro: giovani, agricoltura, turismo e cooperazione”, ci condurrà in un viaggio interessante e coinvolgente, per scoprire le bellezze e le criticità della Sila.

