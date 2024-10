‘Linea Verde’, il programma di Rai Uno a Gioia Tauro e Reggio Calabria

Un giro per le bellezze e le specialità della Calabria. Il programma di Rai Uno, Linea Verde, nella puntata che andrà in onda il 29 gennaio si occuperà in particolare di Reggio Calabria e la sua provincia, passando dal bergamotto ai Bronzi di Riace.

A Condofuri, patria del Bergamotto , Patrizio Roversi racconterà la storia e l’attualità della coltivazione di questo prezioso frutto della salute, mostrando che, oltre al tradizionale mercato per la produzione di oli essenziali, si è aperto anche quello del prodotto fresco per la produzione di succhi e spremute. Sempre Patrizio Roversi nella piana di Rosarno e di Gioia Tauro va alla ricerca delle radici della crisi degli altri agrumi. Qui, anche in un contesto sociale molto difficile, c’è tuttavia una scintilla di nuovo sviluppo: è la diversificazione delle colture, in particolare con la coltivazione del Kiwi.

Daniela Ferolla invece, nel suo viaggio in Calabria, parte dall’eccellenza assoluta, i Bronzi di Riace, custoditi nel bellissimo museo archeologico di Reggio di Calabria, per scoprire le antiche tecniche di estrazione delle essenze di Bergamotto e proiettarci nella tecnologia 2.0 che consente di estrarre l’essenza di Bergamotto ad un livello qualitativo eccelso, tanto che i più grandi profumieri del mondo usano solo essenza di Bergamotto di Calabria come base per le loro creazioni.

Ma l’ex Miss Italia va alla scoperta anche del Bergamotto come frutto della salute confrontandosi con medici e ricercatori per concludere che questo frutto è anche un ottimo ingrediente per la cucina. Insomma come il Dulcamara di Gaetano Donizetti che prometteva l’Elisir d’Amore, la Calabria con il Bergamotto offre l’Elisir della buona vita. Ma stavolta sul serio. E Linea Verde lo ha scoperto, appuntamento al 29 gennaio…La nuova edizione del programma di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, cambia format e raddoppia con due appuntamenti settimanali, il sabato e la domenica, sempre a partire dalle ore 12.20.