Linea Verde a Reggio, l’avv. Palmisani: ‘Non è il ritratto della città’

"Non credo sia stato utile alla promozione della citta". Le parole dell'avv. reggino

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Pino Palmisani inerente la puntata della trasmissione Linea Berde Life dedicata alla città dello Stretto andata in onda lo scorso sabato su RaiUno.

“Non credo che il servizio su Reggio Calabria mandato in onda sabato da Rai Uno nella trasmissione Linea Verde sia stato utile alla promozione della Città, contrariamente a quanto avvenuto tre settimane prima con la trasmissione sul Vibonese.

Leggi anche

Scialbo, incolore, privo di mordente, inidoneo a suscitare interesse e curiosità a visitare Reggio e il suo circondario. Non è il caso di scendere nel merito (bellezze e peculiarità della città, bergamotto con la sua cultura, Aspromonte e tanto altro). Ogni Reggino sa che quello rappresentato non è il vero ritratto della città.

Leggi anche

Mi domando se Rai Uno abbia fatto tutto da sola, ed allora il canone che paghiamo risulta speso male ma se, come penso, sperando di essere smentito, è stato chiesto supporto a Comune e Città Metropolitana, al fine di ottenere indicazioni e suggerimenti, allora non posso non pensare al grande Nicola Giunta: “Riggiu Riggiu, eu ti vardu e cchiù m’affriggiu…”.