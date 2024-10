Lions e Leo Club di Reggio insieme per la prevenzione al diabete – FOTO

Il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, insieme ai Lions Club Reggio Calabria Host e Città del Mediterraneo, all’associazione Diabaino Vip-Vip dello Sterto (ONLUS “Affiliata FAND”, Associazione Nazionale Diabetici) e ai clown volontari del teatro Proskenion, è sceso in piazza Camagna nel centro storico di Reggio Calabria, la mattina di domenica 10 dicembre, per un evento dedicato interamente alla prevenzione del Diabete Mellito. L’attività rientra in un ampio progetto di Leo e Lions che ha visto numerosi club prendere parte a simili iniziative in tutta Italia; anche la Calabria ha risposto bene e i risultati si sono visti con l’adesione di diversi club, con ultimi in ordine cronologico proprio il Leo Club Reggio Calabria Host e i Lions Club Reggio Calabria Host e Città del Mediterraneo. Queste attività di sensibilizzazione nascono con l’intenzione di formare la popolazione e renderla più attenta al rischio posto dal diabete, dato che ad oggi si stima che in Italia ci siano moltissime persone affette da questa malattia senza nemmeno esserne a conoscenza.

Le attività di prevenzione e sensibilizzazione si sono svolte presso due gazebo, uno dedicato allo screening diretto (misurazione della pressione arteriosa, misurazione della circonferenza vita, calcolo dell’indice di massa corporea e controllo glicemico), e un gazebo informativo (con esposto materiale divulgativo e adibito alla compilazione di un questionario per fini statistici). Il Leo Club Reggio Calabria Host, nella persona del Presidente Eleonora Romeo, visti i risultati raggiunti ringrazia il Presidente Lions di zona 28, Rosilita Veccia, nonché le associazioni che hanno collaborato al successo dell’evento, i numerosi volontari che vi hanno partecipato, e un cane guida per non vedenti, addestrato grazie alle donazioni dei Lions, presente anch’esso come simbolo concreto del lavoro svolto dall’associazione.

Fonte: Francesco D’Amico – Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto 108Ya