Comunali Reggio, la lista ‘Patto civico’ a sostegno di Maria Laura Tortorella. I NOMI

Tra i candidati civici, per le elezioni comunali di Reggio Calabria, c’è anche Maria Laura Tortorella che, già negli scorsi mesi aveva palesato la sua disponibilità a scendere in campo per la città. Di seguito, la composizione della lista Patto Civico.

I nomi dei candidati consiglieri comunali

Giuseppe Maria Angelone

Mariangela Bagnato

Santo Fortunato Barillà

Emanuele Maria Benanti

Giuseppe Calandruccio

Lucia Carmela Carlino

Pasqualina Catalano

Roberto De Maria

Antonella De Simone

Piera Di Marcello

Dario Fiumanò

Pasquale Gesso

Enza Maria Giordano

Stefania Giordano

Rosa Iadevaia

Giuseppe Ippolito Armino

Patrizia Brigida Labate

Beatrice Marra

Alessandro Mitidieri

Alessandro Vincenzo Lopez

Dario Romeo

Laura serranò

Francesca Stillittano

Paola Varano

Tommaso Virdia