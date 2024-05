L'Istituto diagnostico Meduri: un secolo di eccellenza medica a Reggio Calabria

Un punto di riferimento per la comunità, in grado di offrire servizi diagnostici di alta qualità e attenzione al paziente. Fiore all'occhiello il reparto di medicina nucleare

Da oltre un secolo, l’Istituto Diagnostico Meduri rappresenta un punto di riferimento per la comunità medica di Reggio Calabria, offrendo servizi diagnostici di alta qualità e attenzione al paziente fin dal lontano 1912. Fondato in un’epoca in cui la medicina moderna stava appena iniziando a prendere forma, l’Istituto ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo sanitario della città, adattandosi continuamente alle evoluzioni tecnologiche e alle crescenti esigenze della popolazione.

Il reparto di medicina nucleare

La storia dell’Istituto è segnata da un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta per includere nuove specializzazioni e tecnologie, rispondendo così alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata. Ad esempio, l’introduzione della radiologia digitale ha rappresentato un salto qualitativo importante, permettendo diagnosi più rapide e precise.

L’Istituto Diagnostico Meduri è considerato uno dei centri più all’avanguardia nel sud Italia, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, eroga anche prestazioni in regime di attività privata.

Punta di diamante dei servizi offerti dall’istituto diagnostico è il reparto di Medicina Nucleare, uno tra i primi ad aprire nel centro-sud. La Medicina Nucleare dell’Istituto è dotata di macchinari ed attrezzature all’avanguardia tra cui l’unica Gamma Camera digitale General Electric CZT MyoSPECT presente in Calabria e tra le poche installate in tutta Italia. Questo avanzatissimo dispositivo utilizza la tecnologia CZT (tellurio di cadmio zincato) per offrire una qualità delle immagini senza precedenti, migliorando notevolmente la precisione delle diagnosi in ambito cardiologico e consentendo una diagnosi accuratissima delle cardiopatie ischemiche. I vantaggi principali offerti da questo innovativo macchinario comprendono una rilevazione dei fotoni più accurata, che consente di ottenere una migliore risoluzione spaziale delle immagini, una notevole riduzione dei tempi di scansione, permettendo esami più rapidi e confortevoli per i pazienti e una notevole riduzione della dose di radiazioni necessarie per eseguire l’esame.

All’Istituto Diagnostico di Reggio, crediamo fermamente che l’innovazione tecnologica sia fondamentale per offrire cure di alta qualità. La nuova Gamma Camera digitale CZT MyoSPECT rappresenta un passo avanti significativo nella nostra missione di fornire servizi diagnostici all’avanguardia, assicurando ai nostri pazienti diagnosi più accurate e tempestive.

Vi invitiamo a scoprire di più sui nostri servizi e a sperimentare in prima persona i benefici di questa tecnologia rivoluzionaria. Tra le indagini eseguibili presso il nostro reparto vi sono:

scintigrafia miocardica da sforzo e riposo con macchina digitale CZT MyoSPECT

scintigrafia ossea total body e trifasica;

scintigrafia renale sequenziale;

scintigrafia tiroidea;

scintigrafia delle paratiroidi.

L’approccio centrato sul paziente

Uno dei segni distintivi dell’Istituto è l’approccio centrato sul paziente. Ogni trattamento e servizio è personalizzato per garantire non solo l’accuratezza medica, ma anche un’esperienza umana e confortevole. Questo approccio si riflette anche nel team di medici, tecnici e personale amministrativo dell’Istituto, tutti altamente qualificati e continuamente aggiornati sulle ultime novità nel campo medico e tecnologico.

L’Istituto Diagnostico Meduri non è solo un centro medico, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. La sua storia è intrecciata con quella di Reggio Calabria, avendo assistito generazioni di famiglie nella cura e prevenzione delle malattie.

Con un secolo di servizio alle spalle, l’Istituto Diagnostico Meduri guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a essere un leader nell’innovazione diagnostica e un alleato prezioso per la salute dei cittadini di Reggio Calabria.

“Vogliamo che i pazienti che si recano da noi, una volta varcata la soglia, si sentano come a casa. Non impauriti dall’ennesimo esame medico, ma fiduciosi dell’operato dei nostri esperti”.

Gli altri servizi

L’istituto diagnostico è dotato, inoltre, di un reparto di radiologia – recentemente potenziato dall’acquisto di un nuovo macchinario -, uno di cardiologia e di un laboratorio analisi in grado di effettuare un’ampia gamma di esami.

È possibile inoltre effettuare delle visite specialistiche.

Maggiori informazioni

Informazioni e prenotazioni

0965-813399 / 813440

Email: [email protected]

WhatsApp: +39 3455410098