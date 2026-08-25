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Lite in Piazza Garibaldi, Atam: ‘Comportamento intollerabile e incompatibile con i principi dell’azienda’

L'azienda di trasporto pubblico locale, sul caso di questa mattina, in cui è coinvolto un'autista ha fatto sapere di aver avviato procedure interne e riservandosi l'adozione dei conseguenti provvedimenti

25 Agosto 2026 - 14:23 | Comunicato stampa

bus atam

ATAM S.p.A., in relazione al video diffuso nelle ultime ore attraverso i social network, nel quale è coinvolto un proprio dipendente, esprime la propria ferma condanna per il comportamento mostrato nelle immagini.

“Comportamento intollerabile e incompatibile con i principi dell’Azienda”

Quanto documentato nel filmato è intollerabile e incompatibile con i principi di correttezza, rispetto e responsabilità che devono caratterizzare chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini e rappresenta un’Azienda incaricata di un servizio pubblico.

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Avviate le procedure interne

ATAM ha pertanto immediatamente avviato le procedure interne previste, disponendo tutti gli accertamenti necessari e riservandosi l’adozione dei conseguenti provvedimenti laddove emergessero responsabilità del dipendente coinvolto, nel rispetto della normativa e delle procedure contrattuali vigenti.

“Tutela degli utenti e dell’immagine del servizio pubblico”

L’Azienda ritiene doveroso intervenire con fermezza a tutela innanzitutto degli utenti, dell’immagine del servizio pubblico e delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori ATAM che ogni giorno svolgono il proprio compito con professionalità, equilibrio e senso di responsabilità.

Comportamenti individuali di questa natura non rappresentano ATAM né i valori ai quali l’Azienda ispira il proprio operato.

“L’episodio sarà affrontato con la massima serietà”

ATAM assicura che l’episodio sarà affrontato con la massima serietà e che, all’esito delle procedure previste, saranno assunti i provvedimenti conseguenti.

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