Calciomercato Reggina, Pedullà: amaranto vicini a Jallow
Potrebbe essere la seconda punta in attesa del centravanti
25 Agosto 2026 - 14:37 | Comunicato stampa
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Reggina sta per assicurarsi un attaccante di esperienza. Stiamo parlando di Sulayman Jallow, gambiano classe 1996 in uscita dalla Vis Pesaro. Per Jallow alle spalle tante esperienze in Serie C e molte richieste anche nelle ultime ore. Ma la Reggina si è inserita e conta di chiudere nelle prossime ore, operazione in prestito con diritto di riscatto. Jallow e la Reggina: trattativa in stato avanzato.
Fonte: Alfredo Pedullà
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