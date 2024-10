Little Women Play basketball: è tutto pronto per la quarta giornata

Grande giornata legata al basket in rosa a Reggio Calabria.

La città dello stretto diventa un punto importante del basket femminile grazie alla presenza di un importante progetto approvato anche dalla Fip nazionale.

La Palestra Boccioni di Viale Calabria, infatti, sarà lo scenario della quarta giornata del progetto “Little Women Play Basketball”.

Il nuovo corso giovanile in rosa riguarda le atlete appartenenti alle annate 2004-2005-2006 in arrivo da tutta la regione è pronto per una nuova giornata che inizierà alle ore 9.00.

Le cinque squadre con i rispettivi staff continueranno la fase di campionato.

La macchina organizzativa è formata dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, dalla Dirigente del Comitato regionale Lucia Rossi e dalla coordinatrice Teresa Nicosia.

Il pool degli accompagnatori e Coach è formato da Francesca Ambrogio, Rita Furfaro, Giorgio Colarullo, Santo Morabito, Anna Fotia, Gabriele Barreca, Paolo Strati, Angelo Salerno, Amalia Irrera, Marco Pensabene, Giorgio Faccioli, Roberto Petronio, Fabio De Rossi, Ernesto Manisi e Demetrio Geria.

Ecco la lista delle atleta convocate.

TEAM YELLOW

1 ALFANO VALERIA PIA CZ CENTRO BK

2 ALVARO ANASTASIA YMCA SIDERNO

3 CAMARA SOUMAYA VIS REGGIO CALABRIA

4 CIACCIO SARAH MICROMEGA COSENZA

5 FERRARO MARIA TERESA CZ CENTRO BK

6 CANGEMI MARIANNA ALAN BK GIOIA TAURO

7 PISANO MARIA FRANCESCA BK ROSARNO

8 PUGLIESE MARIAELENA CZ CENTRO BK

9 ROMEO ALISSA EUTIMO LOCRI

10 SGRO’ SIMONA VIS REGGIO CALABRIA

11 NORDO DANILA L’AQUILONE REGGIO CAL.

STAFF: AMBROGIO FRANCESCA – FURFARO RITA – COLARULLO GIORGIO-MORABITO SANTO

TEAM WHITE (allenamento Scatolone 16.30/18.00)

1 AMATO GAIA YMCA SIDERNO

2 MONTEMURRO CLAUDIA CHICOS COSENZA

3 DE ROSSI FEDERICA CZ CENTRO BK

4 GILIONI GIULIA BK PELLARO

5 CONCOLINO CATERINA CZ CENTRO BK

6 PANARO SILVIA CZ CENTRO BK

7 PISANI MARTA ALAN BK GIOIA TAURO

8 PITASI FEDERICA PGS ORADONBOSCO

9 MARTORANO MARTA VIS REGGIO CALABRIA

10 SCOCCHIERI LILIANA EUTIMO LOCRI

11 SERRANO’ ERIKA NUOVA JOLLY

STAFF: FOTIA ANNA – BARRECA GABRIELE – STRATI PAOLO

TEAM GREEN

1 CANGEMI FRANCESCA ALAN BK GIOIA TAURO

2 CRISTINA PAOLA GIO&GIO PALMI

3 DE ROSE LAURA CAB COSENZA

4 MARZANO MARTINA EUTIMO LOCRI

5 GIACOIA EMMA MICROMEGA COSENZA

6 PRIOLO SARA L’AQUILONE

7 SALERNO ILARIA POLLINO CASTROVILLARI

8 SGARLATO ALESSIA YMCA SIDERNO

9 SPILINGA ELIANA EUTIMO LOCRI

10 TRIOLO SILVIA NUOVA JOLLY

11 BOSSI ANNA GIULIA SMAF CATANZARO

STAFF: SALERNO ANGELO – IRRERA AMELIA- PENSABENE MARCO – FACCIOLI GIORGIO-PETRONIO ROBERTO

TEAM PINK

1 CAPOGRECO MARIA RITA EUTIMO LOCRI

2 CENTOFANTI SARA NUOVA JOLLY

3 LABATE ELEONORA NUOVO B. SOCCORSO

4 GIOVINAZZO GIORGIA POLLINO CASTROVILLARI

5 MONTEBELLO MARTA CZ CENTRO BK

6 ONUGHA DEBORAH NUOVA JOLLY

7 RASO SHARON ALAN BK GIOIA TAURO

8 CASERTA SILVIA L’AQUILONE REGGIO CAL.

9 ROMEO GIULIA YMCA SIDERNO

10 SACCA’ MANUELA EUTIMO LOCRI

11 CORREALE FRANCESCA YMCA SIDERNO

STAFF: DE ROSSI FABIO – MANISI ERNESTO – GERIA DEMETRIO