Live Break, ospite di CityNow Mimmo Lucano

“Mi accusano di avere costruito il modello Riace per tornaconto politico, e fanno finta di dimenticare che ho rinunciato ad un seggio sicuro a Bruxelles. Ma io che c’entro con Bruxelles? Non parlo neanche inglese. Il mio posto è qui, a Riace, in Calabria”.

Così Mimmo Lucano ha ufficializzato la volontà di scendere in campo, alle prossime elezioni regionali calabresi, al fianco del tandem composto da Tansi e De Magistris. L’ex sindaco di Riace è l’ospite di Live Break, il format bisettimanale di approfondimento di CityNow.

Oltre alla elezioni calabresi e al percorso, tanto apprezzato quanto discusso, da sindaco di Riace, si parlerà anche del Processo Xenia che vede Lucano coinvolto, con la richiesta pesantissima di condanna (7 anni e 11 mesi di reclusione) avanzata dai magistrati locresi. Appuntamento alle 12.30 sulla pagina Facebook di CityNow.