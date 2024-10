[LIVE] Cosenza-Reggina, finale: pari al Marulla!

La notte del derby. Torna la sentitissima sfida fra Cosenza e Reggina, posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Gli amaranto, reduci da cinque risultati utili consecutivi, sull’ostico terreno del San Vito Marulla andranno a caccia di un successo che, in casa dei rossoblù, manca addirittura dal 2001. Segui con noi, su CityNow.it, il match con gli tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

COSENZA-REGGINA 1-1 (45′ Bruccini, 65′ Hadziosmanovic) FT

22.45 – FINALE AL SAN VITO! LA REGGINA CONQUISTA UN PUNTO SUL CAMPO DEL COSENZA GRAZIE AD UNA BELLISSIMA MARCATURA DI HADZIOSMANOVIC!

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Cosenza in dieci! Espulso Pascali per una terribile entrata su Marino! Reggina, che poco prima ha rischiato tantissimo su un tiro di D’Orazio terminato sulla traversa, in superiorità numerica nel finale!

75′ – Un pò cinica ed un pò fortunata, la Reggina dopo il pari di Hadziosmanovic sta senza dubbio tenendo molto meglio il campo. Cosenza che ha dimostrato di aver subito il contraccolpo psicologico e, nonostante i cambi di Braglia, fino ad ora non ha prodotto una vera e propria reazione. Guantoni di Cucchietti, infatti, finora intonsi in questa ripresa.

Davvero una bellissima marcatura da parte del giocatore montenegrino che insacca con un bellissimo destro al volo, dopo un cross dalla sinistra di Armeno mal respinto dalla difesa rossoblù.

65′ – PAREGGIO DELLA REGGINA! HADZIOSMANOVIC TROVA UN GOAL DA CINETECA!

60′ – Nonostante lo svantaggio, l’inerzia del match non è affatto cambiata. Cosenza che continua ad essere padrone del campo, pur disputando una gara assolutamente non trascendentale. Ad allarmare, poi, è lo zero alla casella dei tiri effettuati da parte della Reggina allo scoccare dell’ora di gioco. Primo cambio, intanto, per Maurizi: Marino rileva Fortunato. Fra i padroni di casa, invece, dentro D’Orazio per Ramos.

21.52 – SI RICOMINCIA! Al via la ripresa. Nel Cosenza fuori Camigliano e dentro Pascali.

21.35 – FINE PRIMO TEMPO. Termina qui la prima frazione di gioco, con la Cosenza che ha trovato la rete agli sgoccioli della prima frazione. Clamorosa ingenuità di Pasqualoni che su un cross dalla sinistra di Ramos, stende Perez in area di rigore. Penalty concesso ai rossoblù e realizzato da Bruccini, freddissimo dal dischetto. Servirà tutt’altro approccio nella ripresa.

44′ – Cosenza in vantaggio. Ha segnato Bruccini su calcio di rigore.

30′ – Reti ancora bianche alla mezz’ora. Gli uomini di Maurizi, negli ultimi minuti, hanno allentato leggermente la pressione del Cosenza che, poco prima del minuto numero 20, ha dovuto fare i conti con Tommaso Cucchietti. Fantastica, infatti, la parata del portierino amaranto su Perez, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia ospite. Reggina, però, ancora non pervenuta dalle parti di Saracco.

15′ – Poche emozioni al quarto d’ora. Unico vero pericolo nato da un cross di Palmiero per la testa di Ramos. La torre del centrocampista cosentino, tuttavia, terminata di poco a lato, era stata vanificata dal assistente che aveva segnalato il fuorigioco. Cosenza, comunque, più propositivo di una Reggina fino al momento troppo passiva.

20.48 – PARTITI! Inizia la gara del San Vito Marulla! Atmosfera caldissima a Cosenza, circa cinquemila i tifosi sugli spalti!

Le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-5-2): Saracco, Corsi, Idea, Palmiero, Mungo (dal 69′ Tutino), Ramos (dal 56′ D’Orazio), Perez (dal 69′ Baclet), Trovato (dal 61′ Calamai), Bruccini, Dermaku, Camigliano (dal 46′ Pascali). ALLENATORE: Braglia. A DISPOSIZIONE: Zommers, Pasqualoni F., Okereke, Boniotti, Baclet, Calamai, Tutino, Pascali, D’Orazio, Braglia.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Pasqualoni, Ferrani, Laezza, Hadziosmanovic, Fortunato (dal 57′ Marino), Castiglia, Provenzano, Armeno, Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi. A DISPOSIZIONE: Licastro, Turrin, Auriletto, Gatti, Giuffrida, Marino, Mezavilla, Amato, Franchi, Samb, Sparacello, Condemi.

Arbitro: Fiorini di Frosinone

Ammoniti: Ferrani (R), Laezza (R), Ramos (C), Pasqualoni (R), Baclet (C)

Espulsi: Pascali (C)