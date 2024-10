[LIVE] Reggina-Monopoli 1-3, FINALE

Un’altra pugliese sul cammino della Reggina. Dopo il Bisceglie, sconfitto di misura al Granillo sabato scorso, arriva in Calabria il Monopoli. Ma non a Reggio: il confronto fra amaranto e bianco-verdi non si disputerà in riva allo Stretto, complice l’inagibilità dell’impianto di viale Galilei. Si giocherà, dunque, al Luigi Razza di Vibo Valentia: calcio d’inizio ore 14:30. Potrete seguire, come sempre, la sfida attraverso la nostra diretta testuale, a partire dalle 13:45!

REGGINA-MONOPOLI 1-3 (De Angelis 5′, Tulissi 37′, Sounas 50′, Magni 77′) FINALE

16:24 – Finisce così: la Reggina cade al Razza, il Monopoli passa agilmente e meritatamente per 3 ad 1.

90′ – Fallaccio di Ungaro che entra in maniera assolutamente senza senso su Mercadante. Giallo per lui, ma il rosso poteva assolutamente starci.

88′ – Magni ad un passo dal poker con un tiro ad incrociare, dopo aver eluso l’intervento di Kirwan e Conson. Devastante l’impatto del colored, che aveva giá segnato alla Reggina, come precedentemente ricordato.

86′ – Gara praticamente chiusa, Reggina e Monopoli sembrano attendere semplicemente il triplice fischio.

84′ – Altre sostituzioni nel Monopoli, entrano l’ex Maimone e Pierfederici in luogo di Donnarumma – un altro dei migliori dell’incontro – e Scoppa.

79′ – Cambio nel Monopoli: fuori un grandissimo Sounas, entra Montinaro.

Da un’azione di calcio d’angolo della Reggina, scatta il contropiede solitario dell’attaccante ospite, il cui passo non può esser retto da uno stanchissimo Salandria. Magni elude Confente in uscita disperata, depositando a porta vuota il pallone dell’1-3 che chiude i giochi.

77′ – MAGNI CHIUDE I CONTI, 1-3 Monopoli.

73′ – Cambio abbastanza strano per Cevoli: fuori sia Sandomenico che Tulissi, dentro Ungaro e Franchini.

71′ – Altra grande chance per un Monopoli in pieno controllo. Fuga di Magni in contropiede: il bianco-verde elude con una finta in pian area di rigore l’intervento di Conson e calcia da posizione ravvicinata, ma defilata. Palla a lato di un soffio.

68′ – Magni commette fallo su Kirwan, regalando alla Reggina una sorta di corner corto. Dal piazzato, però, Tulissi disegna una traiettoria che non mette in difficoltà la retroguardia del Monopoli.

65′ – Curiosità: entrambi i neo entrati lo scorso anno castigarono la Reggina al Granillo: Mendicino con la maglia del Cosenza (0-1), l’attaccante colored proprio con quella del Monopoli, per il quale siglò la rete dell’1-2.

64′ – Doppio cambio anche nel Monopoli: Magni e Mendicino rilevano De Angelis e Berardi. Scienza rivoluziona il proprio attacco.

63′ – Ci prova ancora Emmausso dalla distanza: tentativo più pericoloso del precedente, ma para ancora Pissardo. Ottimo, però, l’ingresso dell’ex Siena.

62′ – Giallo per Fabris che commette un fallo tattico evidente su Sandomenico.

60′ – Subito Emmausso da lontano: tiro deviato da Mercante, blocca senza problemi Pissardo.

59′ – Doppio cambio nella Reggina: fuori Marino e Petermann, dentro Zibert ed Emmausso. Cevoli passa al 4-2-4.

55′ – Monopoli per due volte ad un passo dal tris!!! Donnarumma ubriaca ancora Kirwan, crossando con precisione per De Angelis. La spaccata ad incrociare dell’autore dello 0-1 supera Confente, ma Solini sulla linea salva la Reggina. Sul proseguo dell’azione, ci prova ancora Sounas dal limite, trovando la strepitosa risposta di Confente che toglie il pallone da sotto la traversa! Ma che rischio per Cevoli!

53′ – Prova a rispondere la Reggina: azione personale del solito Sandomenico, che rientra sul destro in area di rigore e calcia. Tiro debole, blocca Pissardo.

Errore di Mastrippolito, che scivola aprendo sulla destra un’autostrada a Fabris. Il cross basso dell’esterno del Monopoli trova il geniale velo di Berardi a favore di Sounas che, con un rigore in movimento, fredda Confente e riporta in vantaggio i pugliesi.

50′ – GOL DEL MONOPOLI. Sounas rimanda gli ospiti in vantaggio.

47′ – Corner per il Monopoli: De Angelis prova a colpire, chiude Marino ma il rilancio del classe ’98 non favorisce il contropiede della Reggina.

15:36 – Riparte il match!

Un paio di minuti di ritardo al Razza, causati dalla riparazione della rete della porta alle spalle della Curva Sud dell’impianto di Vibo.

Compagini che rientrano sul terreno di gioco, a breve l’inizio della ripresa.

Partita incolore degli amaranto, bravi e cinici, però, nel capitalizzare l’unica occasione avuta nei primi 45 minuti. Cevoli che ha dovuto sostituire l’infortunato Maritato a fine frazione, dentro Tassi.

15:17 – Finisce il primo tempo: Reggina 1 Monopoli 1.

46′ – Conclusione di Sounas dal limite dell’area amaranto: contratta, il pallone termina fra le braccia di Confente.

44′ – Riequilibrata, dunque, la contesa del Razza, quando ormai è praticamente terminato il primo tempo.

42′ – Cambio nella Reggina: entra Tassi al posto di Maritato, infortunatosi nell’azione che ha portato al gol Tulissi.

40′ – Colpo di testa di Maritato su azione da calcio d’angolo, nessun problema per Pissardo.

Grande azione di Sandomenico sulla sinistra: salta Rota e fa partire un cross che obbliga all’uscita Pissardo. La respinta di pugno dell’estremo difensore ospite è preda di Salandria che, dal limite dell’area, prova il pallonetto, centrando la traversa. Sulla ribattuta, però, Tulissi è il più veloce e firma l’1-1!

37′ – PAREGGIO DELLA REGGINA! HA SEGNATO TIZIANO TULISSI!!!!

35′ – Monopoli a centimetri dal raddoppio: geniale imbucata di Sounas per Donnarumma che taglia fuori Conson e Kirwan. Il laterale, in area di rigore, calcia ma non trova la porta per una questione di centimetri!

33′ – Marino pesca Tulissi sulla destra, rinunciando al tiro dalla distanza. Il cross del 10 di Cevoli è, però, ancora comodissima preda della difesa del Monopoli.

32′ – Reggina che non riesca assolutamente ad impensierire il Monopoli, che si sta limitando a difendere il vantaggio maturato dopo 300 secondi.

28′ – Tiro a giro di Fabris verso la porta Confente che, agilmente, blocca.

26′ – Altra imbucata verso Maritato, ad opera stavolta di Tulissi: ancora una volta, però, pallone che si perde sul fondo.

25′ – Sandomenico da rimessa laterale manda sul fondo Mastrippolito che mette in mezzo un bel cross teso che, però, non trova nessuno a raccoglierlo.

23′ – Primo vero tiro in porta del match della Reggina: ci ha provato Marino, blocca a terra Pissardo senza problemi.

22′ – Tiro da fuori di Sounas, palla che si perde in Curva Sud.

19′ – Cerca di alzare il baricentro la Reggina: filtrante di Maritato per Sandomenico ma pallone che si perde sul fondo.

17′ – Imbucata di Petermann per Sandomenico: l’esterno prova ad andar via ma il raddoppio pugliese griffato Fabris e Rota non gli lascia scampo.

16′ – Petermann croce e delizia: prima salta con un bel numero Scoppa, poi perde il pallone commettendo l’ennesimo fallo di quest’avvio di gara.

13′ – Primo giallo del match: se lo prende Conson, che ferma con le cattive Sounas lanciato in ripartenza.

11′ – Inizio difficile anche e soprattutto per Confente, che in 120 minuti ha sbagliato per due volte il passaggio con i piedi a danno di Conson prima e Solini poi.

10′ – Marino allarga per Kirwan, che crossa trovando la schiena di un onnipresente Donnarumma. Azione che sfuma e Monopoli che riparte.

9′ – Nonostante non si giochi al Granillo, va sottolineata l’ottima presenza di tifosi amaranto, assiepati nella Curva Sud dell’impianto di Vibo e subito costanti nell’incitamento per i ragazzi di Cevoli.

8′ – Cambio campo completamente sballato di Conson, inizio da dimenticare per la Reggina.

Cross perfetto di Donnarumma dalla sinistra, Berardi anticipa Conson di testa ma trova una super risposta di Confente. Sulla palla vagante nell’area piccola, però, il primo ad arrivare è De Angelis che da zero metri firma lo 0-1.

5′ – GOL MONOPOLI, a segno De Angelis.

3′ – Donnarumma sfonda sulla sinistra, mettendo in mezzo un cross interessante. Allontana Conson.

2′ – Altro fallo di Petermann, inizio subito fisico del match per l’ex Sicula Leonzio.

1′ – Subito storie tese fra le due compagini per un contrasto falloso fra Petermann e Sounas.

14.28 – Si comincia, primo pallone del Monopoli!

Squadre in campo al Razza. Reggina in amaranto, completo verde per il Monopoli.

Praticamente tutto confermato negli amaranto, con Cevoli che conferma quasi in blocco l’undici di partenza di otto giorni fa con il Bisceglie. Unica novità è l’inserimento di Marino in mediana in luogo dell’impalpabile Franchini visto con i nero-azzurri. Nel Monopoli di Scienza, invece, fuori Gerardi e Mendicino, colpi di mercato dell’estate dei ‘gabbiani’, al pari dell’altro ex Riccardo Gatti.

Queste le formazioni ufficiali di Reggina e Monopoli:

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Petermann, Salandria, Marino; Tulissi, Sandomenico, Maritato. ALLENATORE: Roberto Cevoli.A DISPOSIZIONE: Visdovsek, Redolfi, Seminara, Ciavattini, Curto, Zibert, Franchini, Navas, Franchini, Ungaro, Emmausso.

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Rota, De Franco, Mercadante; Donnarumma, Scoppa, Sounas, Zappa, Fabris; Berardi, De Angelis. ALLENATORE: Scienza. A DISPOSIZIONE: Saloni, Gatti, Paolucci, Pierfederici, Mavretic, Bei, Mendicino, Gerardi, Maimone, Montinaro, Ferrara.

Sfida che si disputerà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, a causa dell’inagibilità che ha costretto alla chiusura – momentanea, si spera – del Granillo.

13:58 – Amici ed amiche di CityNow.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Monopoli, sfida valida per la 4a giornata del girone C di Serie C.

