[LIVE] Reggina-Trapani, finale al Granillo: amaranto ko

Un esame durissimo. La Reggina di Agenore Maurizi, poco spettacolare ma imbattuta dal 23 dicembre, ospita al “Granillo” il Trapani di Alessandro Calori. Quella contro siciliani, attualmente terza forza del girone C di Serie C, sarà una gara molto difficile per gli amaranto, privi degli infortunati Fortunato, Giuffrida, Garufi e Sciamanna e di Ferrani, squalificato. Segui, a partire dalle 16, la sfida in diretta su CityNow.it!

REGGINA-TRAPANI 1-2 (3′ rig. Bianchimano, 12′ Evacuo, 75′ Scarsella) FT

18.22 – FINALE AL GRANILLO: esulta il Trapani, grazie ad una provvidenziale parata di Furlan su Bianchimano a pochi secondi dal termine.

90′ – Cinque minuti di recupero.

85′ – Reggina in campo con quattro punte alla disperata ricerca del pareggio. Finale tutto da vivere

Siciliani avanti al Granillo, forse anche immeritatamente. Su azione da calcio d’angolo, come nel primo tempo, i granata colpiscono col centrocampista, bravo nel vincere il corpo a corpo col diretto marcato. Reggina, comunque, che in questa ripresa non aveva affatto demeritato, sfiorando diverse volte la marcatura del raddoppio. Adesso gli uomini di Maurizi, che ha inserito Samb per Hadziosmanovic, proveranno il tutto per tutto.

75′ – Trapani in vantaggio. In rete Scarsella.

60′ – Continuano ad interpretare la gara su buoni ritmi Reggina e Trapani. In questo primo quarto d’ora di secondo tempo, infatti, le due compagini hanno dato seguito a quanto mostrato nella prima frazione, cercando di creare le occasioni per andare in vantaggio. Ancora una volta, ad andarci più vicino è stato Bianchimano, con un colpo di testa terminato alto. Trapani che, però, con il nuovo atteggiamento tattico ha alzato il baricentro, pur non creando grandissime palle-goal.

17.31 – RIPRENDE LA GARA! Nel Trapani esce Pagliarulo ed entra Fazio, con il passaggio al 4-3-3

17.16 – FINE PRIMO TEMPO. Termina un primo tempo giocato ad altissima intensità sullo spelacchiato prato del Granillo. Davvero buona la prestazione degli uomini in amaranto che, nel finale, hanno visto Furlan negare nuovamente il vantaggio a Roberto Marino con una parata monstre. Ad onor del vero, inoltre, i padroni di casa avrebbero meritato il nuovo vantaggio, avendo fatto qualcosa in più rispetto agli avversari in questi primi 45 minuti, meritandosi i convinti applausi del poco pubblico presente.

30′ – Partita che continua ad essere bellissima. La Reggina, al ventesimo, ha sprecato un’occasione davvero colossale di riportarsi in vantaggio, grazie ad uno spunto di Bianchimano. L’ex Milan è scappato via alla retroguardia ospite, servendo da sinistra un ottimo pallone a Marino. L’ex Sicula Leonzio ha saltato Furlan, appoggiando a Tulissi che, da pochi metri, ha battuto a botta verso la porta del Trapani. Solo il miracoloso recupero del portiere ospite, sulla linea di porta, ha tenuto in piedi l’1-1. Poco dopo, invece, è stato Cucchietti a negare la doppietta ad Evacuo, protagonista di un altro bel colpo di testa.

15′ – Botta e risposta, dunque, al “Granillo”. L’ottimo atteggiamento con cui la Reggina ha iniziato il match, trovando il vantaggio su rigore, ha lasciato presto posto alla veemente reazione del Trapani. I siciliani, infatti, hanno sfiorato prima il pari con un grande inserimento di Palumbo, il cui tiro è terminato sul palo solo grazie al provvidenziale tocco di Cucchietti. Poi, però, ci ha pensato Evacuo a ristabilire la parità. Bella, comunque, e divertente la gara fin qui.

12′ – Rete del Trapani. Pareggia Evacuo, bravo ad incornare il pallone messo in mezzo da corner. Poco reattiva, nella circostanza, la retroguardia della Reggina: il 9 siciliano era davvero troppo solo ed ha potuto tranquillamente trafiggere Cucchietti.

4′ – GOOOOOOL! Subito avanti la Reggina! Grande spunto di Tulissi, dopo una bella circolazione di palla degli uomini di Maurizi, che entra in area avversaria e viene steso da Corapi. Dal dischetto Bianchimano è freddissimo e batte Furlan!

16.30 – Inizia il match, nel deserto dello stadio Granillo!

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Pasqualoni, Gatti, Auriletto (dall’83’ Mezavilla), Hadziosmanovic (dal 77′ Samb), Marino (dall’83 Condemi), Castiglia, Provenzano (dall’88 Sparacello), Armeno, Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Maurizi. A DISPOSIZIONE: Licastro, Turrin, Laezza, Arras, Sparacello, Bezziccheri, Franchi, Amato, Condemi, Mezavilla, Samb.

TRAPANI (3-5-2): Furlan; Pagliarulo (dal 46′ Fazio), Drudi, Silvestri; Rizzo, Scarsella, Corapi (dal 77′ Steffè), Palumbo, Marras; Evacuo (dal 78′ Polidori), Campagnacci (dal 71′ Minelli). ALLENATORE: Calori. A DISPOSIZIONE: Pacini, Ferrara, Polidori, Faziò, Steffé, Canino, Girasole, Minelli, Visconti, Aloi.

Arbitro: De Angeli di Abbiategrasso

Ammoniti: Evacuo (T), Marras (T), Castiglia

Espulsi:

Note: pomeriggio molto freddo, campo allentato dalla pioggia. Spettatori paganti 2377, di cui 25 ospiti. Quota abbonati 2264.