[LIVE] Treviglio-Viola, FINALE: Reggio Calabria cade all’ultimo respiro

Match infrasettimanale per la Viola Reggio Calabria che, al netto della penalizzazione di 34 punti che ha azzerato l’egregio lavoro di Calvani e della sua squadra, continua a splendere sul parquet. Dopo la trionfale partita di Agrigento, la MetExtra, prima di concludere il campionato ospitando Napoli al PalaCalafiore, rende visita a Treviglio. Al PalaFacchetti va in scena il recupero della sfida della 27esima giornata non disputata lo scorso 31 marzo. Segui la sfida, dalle 20.40, con aggiornamenti in tempo reale, su CityNow.it!

BLU BASKET TREVIGLIO 1971 87

VIOLA REGGIO CALABRIA 86

Primo periodo: 25-19

Secondo periodo: 40-37 (15-18)

Terzo periodo: 61-62 (21-25)

Quarto periodo: 87-86 (26-24)

FINALE: 87-86

TREVIGLIO: Easley 8 •••, Pecchia 5 ••, Dincic •, Nani, Marino 20 ••, Palumbo 4 ••, D’Almeida, Mezzanotte •, Rossi 8, Planezio 5 ••••, Frazier 29 ••, Borra 9 •••. COACH: Vertemati.



Falli (•) commessi nel periodo: 5

VIOLA REGGIO CALABRIA: Fabi 13 ••, Baldassarre 21 •••••, Roberts 17 ••, Caroti 21, Benvenuti 8 ••••, Carnovali 2 ••, Agbogan ••, Taflaj 4 ••. COACH: Calvani.

Falli (•) commessi nel periodo: 5