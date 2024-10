[LIVE] Viola Reggio Calabria-Palestrina, FINALE!

Si torna a casa. La Viola Reggio Calabria, sconfitta all’esordio da Matera, riabbraccia il proprio parquet, a distanza di quasi sei mesi da quel Viola-Napoli che chiuse la stagione 2017-2018, nella commozione collettiva di una squadra ed una tifoseria che, sul campo, scrisse pagine bellissime della storia recente nero-arancio. Oggi, invece, la realtà vede Carnovali e compagni opposti a Palestrina, in una sfida che per i reggini profuma già di riscatto: segui su CityNow.it la gara, con il netcasting aggiornato in tempo reale, a partire dalle ore 18!

VIOLA REGGIO CALABRIA 81

PALLACANESTRO PALESTRINA 64

Primo periodo: 16-20

Secondo periodo: 45-40 (29-22)

Terzo periodo: 71-60 (26-20)

Quarto periodo: 81-64 (10-4)

FINALE

VIOLA REGGIO CALABRIA: Alessandri 12 (espulso), Grgurovic, Fall 6••••, Fallucca 9••••, Agbogan 1•, Carnovali 10, Mastroianni 19•••, Nobile 20•, Paesano 4•, Vitale, Scialabba. COACH: Matteo Mecacci.

Falli commessi nel periodo: 5

PALESTRINA: Fiorucci 1•, Rischia 12•, F.Rossi 12••••, Banchi, Pochini, Morici 2••, Ochoa 18 (espulso), Cecconi, Rizzitiello 12•••, Mattei, Carrizo 7•. COACH: Francesco Ponticiello.

Falli commessi nel periodo: 5

