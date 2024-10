Consiglio regionale della Calabria: il Gruppo Misto ha un nuovo capo

«Ho assunto, anche grazie alla fiducia accordata dal consigliere Antonello Talerico, la guida pro tempore del Gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria. Un gruppo che per sua definizione comprende al suo interno espressioni e sensibilità differenti. Come dovrebbe risultare un gruppo “misto” se non “eterogeneo”?

La presa d’atto della mutata composizione del gruppo consiliare, che dall’inizio della legislatura è stato composto da un solo consigliere, ha suggerito l’applicazione di un principio di equa rappresentanza delle diverse sensibilità politiche in esso contenute.