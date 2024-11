Lo Sporting Reggio cambia, in panchina arriva Spadaro.

di Nicolino D’Ascoli. A due giornate dalla fine del campionato lo Sporting Reggio annuncia le dimissioni del suo mister storico, Daniele Mangano, a partire dalla prossima partita. I reggini lunedì sera affronteranno la Costa Viola di Bagnara in casa alle ore 20.45 presso lo stadio comunale di Gallico.Ad annunciare le sofferte e meditate dimissioni è lo stesso Daniele Mangano che “per impegni personali ed assolutamente irrinunciabili” comunica alla società, alla dirigenza ed ai calciatori la sua decisione in questo momento delicato della stagione. Lo fa più da amico che da allenatore spronando la squadra a dare seguito alle ultime brillanti prestazioni e tranquillizzando l’ambiente riguardo la sua uscita di scena. Un colpo a freddo per i ragazzi che adesso dovranno da subito metabolizzare il triste momento e ripartire. Daniele Mangano lascia la panchina dello Sporting Reggio al terzo anno di guida dopo aver centrato due finali playoff, perse entrambe ai rigori, ed un campionato di calcio a 5. Il mister è profondamente scosso da questa decisione : “Sono molto amareggiato, dover lasciare i ragazzi poco prima delle finali playoff mi rattrista e parecchio. Purtroppo ho dovuto prendere questa scelta sofferta, non avevo alternative. Altri impegni mi hanno portato a prendere questa decisione. So che lascio un gruppo fantastico, una seconda famiglia, tantissime persone che anche nei momenti più bui di questi anni mi hanno sempre sostenuto ed aiutato a risalire la china. Continuerò ad essere il primo tifoso dello Sporting Reggio, questi tre anni hanno segnato fortemente la mia vita sportiva. Ringrazio davvero tutti.”Lo Sporting quindi cambia persona al timone e lo fa la sera stessa delle dimissioni di Mangano, evidentemente decisione già concordata anche con l’ormai ex mister. E’ il direttore sportivo Manglaviti a presentare il nuovo allenatore che guiderà la squadra almeno fino alla fine della stagione : “Dopo aver saputo della decisione di Mangano ci siamo messi subito all’opera per trovare un uomo che potesse calzare a pennello per la nostra squadra ed abbiamo contattato immediatamente un altro professionista, serio, preparato e con trascorsi da calciatore nonostante la sua giovane età. A questi elementi è corrisposto un solo nome, Ismaele Spadaro. Lui si è reso subito disponibile e ha accettato l’incarico senza doverci nemmeno pensare un attimo. Da oggi toccherà a lui condurre la squadra in questo finale di stagione e soprattutto nei playoff. Siamo fiduciosi nel suo lavoro perché lo conosciamo bene. A lui auguro un buon lavoro ed un benvenuto allo Sporting Reggio.”Arrivano anche le prime dichiarazioni del neomister : “E’ normale essere felici quando una società dimostra di credere nelle tue doti, sono orgoglioso di poter allenare questo gruppo. Alcuni ragazzi già li conoscevo, gli altri imparerò in fretta a conoscerli. Proverò a giocare con il 4-3-3 – continua Spadaro – perché voglio sfruttare la forza e la tecnica degli attaccanti esterni di questo organico. Mi piace esprimere un gioco offensivo, volto all’attacco. Non mi risparmierò e darò tutto me stesso. Ringrazio i dirigenti per la splendida accoglienza e la massima disponibilità nei miei confronti.”Spadaro ha già condotto il primo allenamento con i ragazzi e si è messo subito a disposizione della società. Lunedì contro la Costa Viola ci sarà il suo esordio in panchina, davvero un test duro.