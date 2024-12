Locri, Cozza: ‘Regalati due gol alla Reggina. Non ho i cambi giusti…’

L’amarezza del tecnico Francesco Cozza dopo l’incredibile sconfitta al Granillo con il suo Locri: “Abbiamo fatto la partita fino al 2-1, poi è uscita fuori la Reggina, ci ha creduto e ha vinto una partita che per noi era sinceramente difficile perdere. Mi dispiace per i nostri tifosi che erano venuti in tanti, volevamo regalargli una gioia, ma non è stato così.

La nostra difesa è andata troppo indietro, loro sono stati bravi a chiuderci. Il terzo è stato un eurogol, i primi due li abbiamo regalati noi e poi quel rigore su Aprile netto e non concesso. Per la tipologia di questa squadra non ho i cambi giusti per potermi difendere, per togliere un Under devo fare tre cambi, non è semplice fare sostituzioni. Con questo regolamento tutto diventa difficile se non hai gli Under giusti nei posti giusti.

La Reggina ha dei 2006 come esterni che in questo girone così li ha solo la Scafatese“.

Nel frattempo la società ha comunicato la ripresa degli allenamenti a porte chiuse: “La dirigenza del club è unita e compatta nell’affrontare e risolvere ogni problematica attuale“.