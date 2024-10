Locri, grande successo per ‘Il suono dell’alba’ con le Alter Echo String Quartet – FOTO

Il suono dell’alba con le Alter Echo String Quartet ha incantato tutti, ieri sulla spiaggia di Locri al sorgere del sole.

Per la terza edizione de “Il suono dell’alba” a Locri si è esibito uno dei quartetti più acclamati e punto di riferimento nel crossover dell’attuale scena musicale internazionale.

L’evento, organizzato dall’Accademia Senocrito guidata dal maestro Saverio Varacalli con il patrocinio del comune di Locri, rientra nella XVIII edizione del Festival di musica classica della Locride – Calabria in Opera, finanziato con risorse dell’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024” della regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Sezione cultura e inserito nel programma Calabria straordinaria.

Ricorda Domenica Bumbaca che in qualità di assessore alla cultura ed eventi ne ha curato l’organizzazione:

Ha affermato il sindaco Giuseppe Fontana:

“Ritrovare la Città già sveglia alle prime luci del mattino per assistere al meraviglioso spettacolo musicale e naturale del Suono dell’Alba mi riempie di soddisfazione e ripaga tutti noi dell’intenso lavoro portato avanti in questi mesi. Amare con orgoglio Locri, farne parte attivamente e avere voglia di respirarne fino in fondo ogni sfumatura, è il segreto per renderla ancora più straordinaria. Questa mattina ogni nota del meraviglioso quartetto “Alter Echo String Quartet” celebra la maestosa bellezza dei luoghi, in un viaggio senza tempo nel quale natura e arte si incontrano e creano un connubio magico”.