Locri, si invitano le istituzioni ad individuare soluzioni per posti di Terapia Intensiva

La Commissione Consiliare Sanità, riunitasi il 30/03/2020 con i rappresentanti di tutto il Consiglio Comunale

Considerato e condividendo l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale di Locri e dall’Assemblea dei Sindaci relativamente all‘emergenza legata alla cura e alla destinazione dei pazienti COVID-19;

Esprimendo preoccupazione per la grave situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie gravi, dovute alla trasmissione del virus COVID-19, non essendo il nostro territorio attrezzato specialmente dal punto di vista strutturale, per come ripetutamente denunciato dalle forze politiche dai vari consigli comunali della Locride;

Non condividendo la proposta che individuava la presenza di percorsi dedicati COVID-19 all’interno del nostro nosocomio, mancando le condizioni strutturali atte a separare tali percorsi, quindi garantendo la sicurezza dei pazienti e del personale medico e paramedico di tutto l’Ospedale;

Considerata inoltre l’esperienza di altre regioni del Nord Italia, da cui si evince che è necessario delocalizzare le strutture e i reparti dedicati alla cura dei malati COVID-19;

Considerato che il Ministero della Salute ha previsto con la circolare del 25 Marzo 2020, che “bisogna identificare strutture /stabilimenti destinati alla gestione esclusiva dei pazienti COVID-19“;

Tanto premesso e considerato:

Rinnova alle competenti Autorità ad individuare tempestive ed adeguate soluzioni urgenti con l’individuazione di una struttura, nel nostro territorio, esterna al nosocomio dell’Ospedale con sezioni di:

degenza di osservazione COVID-19;

terapia subintensiva pneumologica;

sezione con posti di terapia intensiva.

Fornisca adeguati presidi e attrezzature dedicate nonché risorse umane, accelerando, pertanto, le procedure di assunzione già avviate dalla Regione Calabria di medici e operatori sanitari, e attingendo personale anche dalle strutture specialistiche dedicate.