Locride Capitale della Cultura, Versace: “Opportunità straordinaria”

“La Città Metropolitana intende dare continuità e sostegno al brillante lavoro avviato in questo territorio su impulso del Gal Terre Locridee e con il contributo fattivo di tante amministrazioni e realtà del tessuto sociale. È un momento cruciale per la Locride che ha davanti a sé l’opportunità non solo di rilanciarsi per come merita ma anche di riscattarsi definitivamente e diventare luogo di sviluppo e opportunità per i giovani investendo su cultura e bellezza”.

Con queste parole ha aperto il proprio intervento il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nel corso dei lavori dell’iniziativa pubblica sulla candidatura della Locride a Capitale italiana della Cultura 2025 che si è svolta nell’Aula consiliare del Comune di Siderno alla presenza del Sindaco, Maria Teresa Fragomeni, del consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna, del Presidente del Gal Francesco Macrì e di tanti altri primi Cittadini e amministratori del territorio.