Servizio Civile, 53 posti nella Locride con Civitas Solis

Sono ben 53 i posti disponibili per operatori volontari previsti nei due progetti di Servizio Civile Universale promossi dall’associazione Civitas Solis e che si realizzeranno nei comuni di Siderno (14 posti), Locri (10 posti), San Luca (6 posti), Africo (8 posti), Platì (6 posti), Sant’Agata del Bianco (5 posti) e Sant’Ilario dello Ionio (4 posti).



Si tratta di due distinti progetti inseriti nel programma di intervento denominato “Locride Educante 2025” approvato e finanziato all’interno del bando nazionale emesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età. Sino al prossimo 18 febbraio sarà dunque possibile presentare le candidature attraverso l’apposito sito online predisposto dall’Ufficio Nazionale.



Locride Educante 2025 è il principale programma di servizio civile nel territorio della Locride per posti disponibili. Un programma di azione che interviene nei settori della educazione con i giovani e della valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale, coprogettato da Civitas Solis unitamente ai comuni partner di Siderno, Africo, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, e all’associazione sportiva Eutimo Basket.

I giovani che verranno selezionati come operatori volontari avranno la possibilità di svolgere una esperienza formativa e lavorativa annuale di grande valore, operando a beneficio della comunità locale e ricevendo una indennità mensile di euro 507,30. Tra i vantaggi la possibilità di rientrare nella riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici, ottenere una certificazione delle competenze e un tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Distribuzione dei posti e attività previste

A Siderno saranno 8 i posti disponibili presso la sede del Comune, mentre saranno 6 i posti per giovani che verranno impiegati nel nuovo centro giovanile che sarà attivato nella contrada Vennarello. A Locri sono dieci i posti disponibili, otto presso la sede di Civitas Solis, e due presso la sede dell’associazione sportiva Eutimo Basket. Ad Africo, Sant’Ilario dello Ionio e Sant’Agata del Bianco i giovani selezionati svolgeranno attività presso i rispettivi comuni, mentre a San Luca e Platì le attività si svolgeranno presso i Punti luce promossi in partnership da Civitas Solis e Save the Children Italia.

Siderno : 8 posti presso la sede comunale 6 posti nel centro giovanile (contrada Vennarello)

: Locri : 8 posti presso la sede di Civitas Solis 2 posti presso la sede di Eutimo Basket

: Africo : attività presso il comune (8 posti)

: attività presso il comune (8 posti) Platì : attività presso i Punti luce (6 posti)

: attività presso i Punti luce (6 posti) San Luca : attività presso i Punti luce (6 posti)

: attività presso i Punti luce (6 posti) Sant’Agata del Bianco : attività presso il comune (5 posti)

: attività presso il comune (5 posti) Sant’Ilario dello Ionio: attività presso il comune (4 posti)

Ruolo di Civitas Solis e opportunità per i giovani

Civitas Solis, associazione diretta da Francesco Mollace, si riconferma ente leader sul territorio per numero di giovani operatori impiegati in progetti di contrasto della povertà educativa. Progetti che hanno riscosso un importante successo, soprattutto in termini di impatto sul territorio, animando gli ambiti culturali e sociali di molti comuni e dando un sostegno originale a centinaia di giovani, aiutandoli a formarsi in modo innovativo e concreto.

I 53 operatori volontari di servizio civile che verranno selezionati si aggiungeranno agli ulteriori trentotto attualmente impiegati nei due progetti in corso, per un totale di novantuno giovani, che saranno tutti direttamente retribuiti mensilmente dall’Ufficio Nazionale con un impatto economico nel nostro territorio di circa seicentomila euro. Risorse attivate grazie al fatto che i progetti presentati da Civitas Solis ottengono da anni punteggi elevati nelle procedure selettive curate dal Dipartimento nazionale.